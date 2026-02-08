David Broncano, 41 años, sobre su infancia: "Era un niño 'Mowgli'. Me pasaba todo el día subido a un árbol"

David Broncano es uno de los presentadores más carismáticos de la televisión española. Conocido por su estilo directo y humor, el comunicador ha conseguido el respaldo de millones de espectadores en todo el país.

Actualmente, compite cada día por el liderazgo de audiencia con Pablo Motos: mientras el de Antena 3 presenta El Hormiguero, Broncano se mantiene al frente de La Revuelta.

Aunque nació en Rianxo (A Coruña), lugar donde se mudaron sus padres temporalmente, el comunicador creció en Orcera, Jaén, y es un fiel defensor de sus raíces andaluzas. Detrás de la figura de uno de los presentadores más divertidos de la televisión española se esconde un niño que disfrutó de una infancia plena y libre.

El presentador David Broncano en 'La Revuelta'.

El jiennense ha recordado en varias ocasiones una infancia marcada por el contacto directo con la naturaleza y una educación basada en la libertad. "Mi infancia la recuerdo bastante asalvajada", confesó durante su participación en Mi casa es la tuya, el programa presentado por Bertín Osborne.

El rostro de TVE explicó que la forma de criar de sus padres se alejaba de los modelos tradicionales. "La tendencia de mis padres era que los niños se criasen en libertad, como si fuesen unas cebras", relató, subrayando el ambiente poco restrictivo en el que creció.

Ese estilo de vida estaba estrechamente ligado al entorno rural en el que vivía. "Mi casa estaba a diez metros del campo. Me alegro mucho de haberme criado con el campo al lado".

Con su característico sentido del humor, el presentador resumió aquella etapa asegurando que pasaba gran parte del día al aire libre: "Éramos niños 'Mowglis'. Yo me pasaba todo el día subido a un árbol, literalmente".

David Broncano y su hermano de niños Mediaset

Pese a su actual faceta humorística, Broncano reconoce que en el colegio no era el gracioso de la clase. "Me gustaba la broma, estaba a favor de la risa, pero no era el centro de atención", explicó.

Académicamente, su rendimiento era alto: "Era muy buen estudiante, sacaba muy buenas notas. No era empollón, pero se me daba bien".

A los 17 años dejó su pueblo para iniciar su etapa universitaria en Madrid, donde vivió en el barrio de Entrevías con sus abuelos. Comenzó estudios de Ingeniería Informática y más tarde de Publicidad, aunque admite con ironía: "Nunca terminé nada".

Broncano también ha relatado en La Revuelta la peculiar historia de amor de sus padres, a quienes define como "dos hippies" que se conocieron durante la Movida Madrileña.

"No se dieron ni los teléfonos, pero quedaron días después en El Retiro. Mi padre fue, pero mi madre no", contó. El destino quiso que una semana más tarde se reencontraran por casualidad en la calle: "Con lo grande que es Madrid, vivían en barrios distintos. Ahora son marido y mujer y nací yo".

Una infancia libre, un recorrido vital poco convencional y una personalidad auténtica que explican, en parte, el éxito de uno de los rostros más influyentes de la televisión actual.