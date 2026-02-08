La cancelada serie de Star Wars de 230 millones fue 'un éxito' para su creadora: "Quería crear algo nuevo"

'Star Wars: The Acolyte' fue fulminada tras su primera temporada. A pesar de que la serie de Leslye Headland arrancó con muy buen pie en streaming, con una audiencia bastante notable, Disney canceló la producción tras las críticas por parte del público.

Ubicándose años antes de 'La amenaza fantasma' de George Lucas, durante la era de la Alta República, 'The Acolyte' tenía como objetivo mostrar cómo era la Orden Jedi antaño y el nacimiento de los Sith que posteriormente conocimos en la primera trilogía cronológica de la saga de ciencia ficción.

Pese a los esfuerzos de Headland, el patio de butacas vapuleó el proyecto, pero aun así la creativa considera que su serie fue un éxito y dos años después lo confirma sin miedo en The Art of Star Wars: The Acolyte.

Leslye Headland afirma que 'The Acolyte' fue un éxito

A través del libro mencionado, Headland considera que 'The Acolyte' fue un éxito a varios niveles, puesto que la ficción tuvo la valentía de expandir el imaginario de George Lucas más allá de sus fórmulas y estructuras habituales, introduciendo nuevos personajes y firmando algún que otro combate memorable.

"Cuando nos pusimos a desarrollar 'The Acolyte', mi intención era crear una expresión nueva de 'Star Wars', inventar algo que expandiera la historia que he amado desde que era una niña", confirma la creativa.

"Desde su debut en 2024, los fans de la serie han afirmado lo siguiente: 'Tuvimos éxito'". Aunque había planes para continuar con 'The Acolyte' más allá de su primera temporada, Disney no quiere seguir apostando por la producción.

La idea de Headland era ahondar un poco más en Darth Plagueis, introducido al final de la primera temporada, y en la mitología Sith a través de la Regla de los Dos. Por desgracia, ahora solamente podremos saber más sobre esta historia a través de cómics y novelas, lejos del audiovisual y de Disney+.