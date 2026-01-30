Los 15 años de 'Equipo de investigación' y Glòria Serra: "Nos hemos ganado el crédito hasta de los delincuentes"

Su voz grave, envolvente y extremadamente marcada en la entonación es uno de los sellos inconfundibles de Equipo de investigación. Pero no el único.

Glòria Serra pone cara al equipo de más de 60 profesionales que integran el programa de laSexta que, este viernes, 31 de enero, cumple 15 años en antena.

"Nacimos como una seta", recuerda la periodista en conversación con BLUPER. Y sí, el programa de reportajes arrancó "al azar", como una evolución del 3D, un magacín que Gloria presentaba en el hueco que hoy ocupa Sonsoles Ónega en la tarde.

"Cuando estalló el caso Malaya, Atresmedia decidió que valía la pena hacer un reportaje que llevó por título Especial 3D: Operación Malaya", recuerda la presentadora, que compaginó esta variante con el formato matriz. "Hicimos un par más, funcionaron bien, y la casa pensó que podría haber un formato con entidad propia".

La actualidad ayudó para que Equipo de investigación despegara contando lo que no se contaba en los informativos. "Estábamos en plena crisis inmobiliaria y había millones de casos de corrupción. Acertamos porque pudimos empezar a contarle a las personas lo que estaba ocurriendo de verdad".

'Equipo de investigación' cumple 15 años

Glòria Serra no puede ocultar su satisfacción por que el programa se haya consolidado en una "empresa privada" y con un "estilo propio". Pero, lo más importante, es que lo ha hecho con "vocación de servicio público".

"Hemos dado voz a víctimas de estafas online y a víctimas de asesinatos por resolver, que han necesitado que se reabran sus casos", dice, en alusión al de la huida de Antonio Anglés, el acusado principal del crimen de las niñas de Alcàsser.

Glòria Serra en 'Equipo de investigación'.

Que Equipo de investigación tenga detrás un "público ecléptico" —y hasta groupie, porque sus fans se autodenominan equipers— es gracias a que han abordado un amplio abanico de asuntos.

Desde reportajes sobre temas de consumo diario, como el de la Dieta Keto, hasta otros acerca de "nuevos fenómenos": "Qué es Only Fans y cuáles son sus peligros; qué modelo hay detrás de Glovo, qué hace B&b con nuestras ciudades y pueblos...".

"Hemos dado voz a víctimas de estafas online y a víctimas de asesinatos por resolver"

El último más sonado fue el reportaje La casa de los gemelos: el negocio. "El objetivo era mostrar el interés para llevar a la audiencia joven a casinos virtuales, en muchos casos ilegales". No obstante, Gloria dice que "no fue el reportaje más complicado que hemos hecho".

Tras 555 reportajes, 16.000 entrevistas y más de 25.000 horas de grabación, el programa se centra este viernes en La Luz del Mundo, una secta "muy destructiva que está ofeciendo muy fuerte en España".

Glòria Serra en uno de los reportajes de 'Equipo de investigación'.

Su líder, Naasón Joaquín García, está condenado en EEUU por abuso sexual a menores. "Tiene todos los ingredientes para ser un reportaje canónico de Equipo de investigación".

¿Merecen la pena las amenazas recibidas? "Van con el trabajo", nos responde Glòria, que saca pecho de los métodos de Equipo de investigación: "Hemos conseguido el crédito, incluso de aquellos que delinquen. Saben que si contamos su caso lo hacemos sin maquillar ni manipular nada".

Glòria Serra y la jubilación

Pese al rigor y la seriedad de Equipo de investigación, lo cierto es que Glòria Serra se ha convertido en todo un icono de la cultura popular en nuestro país gracias a su peculiar forma de narrar las historias.

Y lo lleva "bien", porque como ella reconoce, "tengo mucho sentido del humor": "Me parece precioso que la gente me imite en casa, saber que formo parte de su imaginario", dice la presentadora.

"Me parece precioso que la gente me imite en casa, saber que formo parte de su imaginario"

Para la catalana, Equipo de investigación es el "regalo final" a una carrera profesional "impresionante" que "nunca se imaginó" cuando era adolescente: "El problema era que me gustaba todo. Quería estudiar Física y Química, Historia del Arte... Al final pensé que Periodismo era el resumen de todo".

Glòria, que cumple 62 años el próximo 21 de octubre, aún tiene cuerda para rato. "El día que esté cansada y no vaya a trabajar con ilusión, sabré que es el momento de dejarlo", dice contundente al mismo tiempo que tranquiliza: "No sé cuándo ocurrirá, pero por ahora no".

Glòria Serra participó en la cuarta edición de 'Mask Singer' como Piña.

Y cuando llegue el momento de decir adiós, Glòria podrá disfrutar de tiempo para poder disfrutar de su "tonelada de hobbies": "Piensa que esa adolescente que le gustaba todo, sigue existiendo dentro de mí", confiesa.

"Me gusta muchísimo escribir y toda la vida he tenido ganas de ponerme a prueba; me encantaría ponerme a cantar, a dibujar, a dar cursos en la universidad, me chifla la cocina...".

"El día que esté cansada y no vaya a trabajar con ilusión, sabré que es el momento de dejarlo"

Y, ya por último, en nuestra conversación no podía faltar preguntarla por el secreto de su bien más preciado: su voz. Y no es base de infusiones de jengibre.

"Soy de aquellas que se comen en el sushi", bromea para ponerse seria: "Dejé de fumar hace 15 años y lo noto muchísimo, sobre todo en la duración".

"Al principio notas que libera toda la capa de porquería que tienes en el pulmón", admite Serra, que considera que no hace nada "especial": "Lo hago con muy poquito esfuerzo, porque gracias a técnicas de locución, mi voz se proyecta mucho".