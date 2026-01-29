Pablo Motos confirma a Rosa y Manu como invitados de 'El Hormiguero': ¿se llevan el bote de 'Pasapalabra' la próxima semana?

La entrega del mayor bote de Pasapalabra está a la vuelta de la esquina. Hace una semana, Antena 3 comenzó a generar expectación en torno al próximo ganador del emblemático concurso a través de un vídeo promocional en sus redes sociales.

Y hoy, jueves, 29 de enero, El Hormiguero ha anunciado que sus invitados del próximo jueves serán Manu y Rosa, los protagonistas del esperado duelo. La emoción crece día a día por descubrir quién se llevará finalmente el codiciado premio, que asciende a aproximadamente 2,7 millones de euros.

Aunque todavía la cadena todavía no ha confirmado qué día sucederá este hito histórico, todo parece indicar que será el jueves de la próxima semana siguiendo una estrategia similar a la que aplicaron con Rafa Castaño, llevando el concurso al prime time.

Manu y Rosa en 'Pasapalabra'. Atresmedia

El grupo audiovisual no cuenta actualmente con oferta de prime time tras el final de La encrucijada, lo que refuerza la posibilidad de que Antena 3 programe allí la gran final. Por otro lado, no se ha anunciado todavía la fecha de estreno de "Perdiendo el juicio", el nuevo programa de la cadena.

Ya lo avisaba Roberto Leal hace una semana en una entrevista que concedió a BLUPER: "Están en un punto que cualquier día puede caer de verdad". Y vaya que tenía razón, porque en muy poco uno de ellos se coronará con esa astronómica cifra.

El próximo ganador del Rosco, Manu o Rosa, será el sucesor de Óscar Díaz, quien se llevó un bote de 1.816.000 euros. También, el afortunado superará el bote histórico de Rafa Castaño.

Antena 3 también ha lanzado una nueva pildorita del momento. Sin ofrecer ninguna pista, el spot de apenas 15 segundos muestra la eufórica y espontánea reacción de Roberto Leal al confirmar que uno de los dos ha logrado resolver con éxito las 25 definiciones del rosco.

Manu y Rosa en Pasapalabra. Cedida