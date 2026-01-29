Ya es oficial: la temporada 2 de la serie de moda en Netflix es posible y su director lo confirma

Ya es oficial: la temporada 2 del thriller más visto de Netflix se tambalea

'Él y ella', la serie más vista de Netflix ahora mismo, está siendo todo un fenómeno en la plataforma: nadie puede superarla desde que se estrenó el pasado 8 de enero. Sin embargo, y pese a ser un éxito indiscutible, su temporada 2 no está confirmada.

William Oldroyd, guionista y director de la producción protagonizada por Jon Bernthal y Tessa Thompson, dos superestrellas de Marvel, ha asegurado en una nueva entrevista para Forbes que la continuación de la serie está sobre la mesa, pero no es segura porque se basa en una novela cerrada y su historia es autoconclusiva.

Contando solo con 6 episodios, 'Él y ella' se ha convertido en un referente del thriller noir gracias a su magistral uso de la tensión, los giros de guion y el tono dramático que baña la producción. Tanto público como crítica coinciden: es una obra maestra y de lo mejor de la plataforma, pero estirar del chicle en este caso no es tan fácil.

La temporada 2 de 'Él y ella' no es clara.

'Él y ella' puede tener una temporada 2

"La pregunta que tengo es: '¿De dónde lo retomas? ¿Lo retomas directamente desde donde acabas de dejarlo? ¿Qué hace ella con esa información? ¿O simplemente seguimos adelante?'", comenta Oldroyd en su entrevista para el medio mencionado.

"Para mí, habría que enfocarlo como: '¿Quieres ver qué hace con esa información?, ¿O prefieres empezar desde una posición más adelante y que ella esté asentada con ello, y siga ahí, sabiendo la verdad, mientras lidia con su relación con su madre después de eso?’", concluye.

Es evidente que no es fácil continuar una serie o película que se basa en una adaptación literaria ya terminada, pero no sería la primera vez que una ficción audiovisual sigue adelante sin tener más material original como referencia.

Sea como fuere, 'Él y ella' está arrasando en Netflix y ahora mismo no tiene rival. Netflix tiende a estirar de sus producciones tanto como puede y sus creadores están dando vueltas ya a una idea que permita proseguir la historia, pero habrá que esperar a ver si esto se consolida.

La serie sigue a una ex presentadora de noticias obsesionada con un caso de asesinato en su ciudad natal, pero un detective comienza a sospechar de su participación.