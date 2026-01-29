Joaquín Prat recibe una amenaza en directo y explota: "¡Me va usted a joder la vida más de lo jodida que la tengo yo!"

El plató de El tiempo justo vivió este martes uno de sus momentos más surrealistas. Joaquín Prat y los colaboradores aparecieron alrededor de una mesa esotérica con velas negras y rojas y una bola de cristal. "A mí estas cosas no me hacen ninguna gracia. Luego, si pasa algo, pediremos daños y perjuicios”, advertía el presentador.

¿El motivo? El supuesto intento de ritual esotérico que habría hecho una mujer a Iker Casillas. Según explicó el periodista César Muñoz, un brujo habría llevado a cabo un presunto ritual contra el exfutbolista a petición de una mujer llamada Elisa Hernández.

El objetivo del encargo habría sido "consolidar una relación estable" con el exportero a cambio de unos 12.200 euros. "Viendo los resultados, Casillas está soltero y entero, pues la mujer se siente estafada", ironizaba Prat.

Los colaboradores de 'El tiempo justo' y Joaquín Prat Mediaset

El propio supuesto brujo intervino para asegurar que Elisa le habría contactado "para que Juliana Pantoja e Iker Casillas se separen", describiendo el encargo como un "amarre de separación".

En la factura mostrada por el programa se detallaban conceptos como una gallina desplumada por 650 euros, sangre por 350 euros o un "plus de Iker Casillas" de 500 euros. Según esta versión, Elisa habría dejado de pagar al comprobar que el ritual no daba resultado.

Sin embargo, la propia Elisa declaró al programa que llegó incluso a pedir un crédito bancario y que habría abonado la totalidad del dinero. Una versión que no evitó las críticas de algunos colaboradores.

"12.200 euros para que un señor le haga un amarre a otro señor que tiene su vida y sus objetivos… ¿pero de qué estamos hablando?", calificó con incredulidad el presentador de El tiempo justo.

El tono derivó rápidamente hacia el humor cuando se reveló que Elisa también habría querido "amarrar" a Álvaro Muñoz Escassi, aunque, según el brujo, "Escassi no está dentro del catálogo".

Pero lo impactante ocurrió minutos después, cuando el maestro de ceremonias del espacio desveló el mensaje que recibió de una seguidora en redes sociales.

"Una mamarracha, que me está amenazando con hacerme un amarre", reveló Joaquín provocando la risa de los allí presentes. "¿Quién es? ¿No será Elisa?", bromeaba Leticia Requejo.

'El tiempo justo' con Joaquín Prat Mediaset

"No, una que me dice: 'Agárrate, que vienen curvas'", aclaró Prat. "¿Perdona? ¡Qué fuerte!",expresaba la colaboradora. "Ya la he bloqueado", confesaba entre carcajadas. "A mí no me haría ninguna gracia", añadía Marta López.

"Hoy nos tenemos que duchar todos los colaboradores con sal gorda", agregaba Miguel Frigenti. "Escuche, que peor no puedo estar. ¡Me va usted a joder la vida más de lo jodida que la tengo yo!", manifestaba el rostro de Telecinco, mandándole un beso.