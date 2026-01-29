Carlota Corredera rompe su silencio sobre el adiós de 'No somos nadie': "No estoy bien, pero hay que cerrar la puerta"

No somos nadie bajará la persiana en TEN este viernes, 30 de enero. La intención, tanto de La Osa Producciones como de la cadena de Secuoya, es "evolucionar hacia nuevos proyectos".

El canal se centrará en "contenidos de 'factual crime", mientras que la productora estudiará la creación de nuevos contenidos para "diferentes franjas horarias" en TEN.

Cabe recordar que La Osa también es la responsable de la actualidad vespertina de RTVE: Directo al grano con Marta Flich y Gonzalo Miró, y Malas Lenguas, con Jesús Cintora. Ambos programas con buenos resultados en las tardes de La 1 y La 2.

Cuando faltan menos de 48 horas para el cierre de No somos nadie, Carlota Corredera, una de sus presentadoras, se ha pronunciado. Lo ha hecho en El despertador de Radio Nacional de España.

"Yo estoy fenomenal. En mi mejor momento, cerrando programas", ironizaba la gallega ante Gorka Rodríguez, presentador del espacio de la radio pública.

"No, no estoy bien. Estoy triste, te voy a ser súper sincera, pero también tengo la sensación de que esta puerta hay que cerrarla. Me da pena, porque es una ventana al mundo del corazón. Algo que hemos sido mucho tiempo", reflexionaba Corredera.

Sin embargo, en palabras de la propia comunicadora, No somos nadie ya solo lo levantaban "unos pocos, la resistencia". En efecto, la pérdida progresiva de rostros del 'universo Sálvame' ha dejado tocado al formato.

Carlota Corredera y Kiko Matamoros en 'No somos nadie'.

Ni Chelo García-Cortés, ni Víctor Sandoval quisieron participar en el proyecto que arrancó el pasado septiembre, mientras Lydia Lozano fichaba por Telecinco para colaborar en ¡De Viernes!.

Kiko Hernández solo ha hecho acto de presencia alguna vez y Belén Esteban se marchó del espacio en noviembre para arrancar las grabaciones de Top Chef: dulces y famosos en La 1. Después, se tomará "un año sabático".

Kiko Matamoros fue el último en abandonar el barco, en el que ya solo quedaban Carlota Corredera, María Patiño y Marta Riesco de esa 'vieja escuela'.

Un cambio de paradigma

"Da pena que se acabe No somos nadie, que cerremos Ten. Hay que llorar la pérdida, hay que hacer el duelo, pero soy consciente del cambio de paradigma. Soy muy optimista desde siempre", ha asegurado Carlota.

"Un final significa que vienen otros principios. Ojalá volvamos a coincidir y sigamos trabajando todos los que estamos allí. Que nos volvamos a encontrar", ha expuesto en El despertador.

Carlota Corredera ha aludido concretamente a David Valldeperas, con quien trabaja desde hace años, o a la propia Patiño: "Conozco a María desde que tenía el pelo rizado. Desde el año 2001".