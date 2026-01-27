La curiosa anécdota de Eduardo Casanova con sus compañeros de 'Aída': "Me tomé una cerveza y un ibuprofeno"

La serie Aída (2005-2014) se convirtió en uno de los mayores éxitos de la televisión española. Con 237 episodios y 10 temporadas, logró consolidarse como la sitcom más longeva de la televisión nacional, superando incluso a su predecesora, 7 vidas.

Su audiencia masiva y su impacto cultural dejaron personajes que ya forman parte del imaginario colectivo: el entrañable Luisma (Paco León), el polémico Mauricio Colmenero (Mariano Peña) y, por supuesto, la propia Aída (Carmen Machi).

Tras más de doce años, regresan con su característico sentido del humor, pero esta vez a la gran pantalla. Aída y vuelta, la película basada en la serie, que se estrenará el próximo viernes, 30 de enero, en cines.

Los protagonistas de 'Aída' en la grabación de la película dirigida por Paco León.

Aunque no se trata de un capítulo más de la serie, sino que son los últimos cinco días de rodaje y cómo lo viven los actores. Pese a esto, para los más fans, tras los créditos, aparecerá un código QR que permitirá acceder al último capítulo que están grabando en la película.

Los actores se encuentran actualmente de promoción y, para ello, han visitado La Revuelta. Sí, todo el elenco estuvo presente, y, como era de esperar, las risas no faltaron.

Entre ellos se encontraban Paco León, Melani Olivares, Pepa Rus, Eduardo Casanova, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, Miren Ibarguren y Carmen Machi.

Para celebrar esta despedida y cierre por todo lo alto, han regalado entradas a todos los asistentes que estaban en el espacio de David Broncano. Además, Paco León ha respondido a los que han criticado el argumento del film.

El elenco de 'Aída y vuelta' en 'La Revuelta' TVE

"Hay gente que no quería ver mierda de nosotros, quería ver a los personajes, y los personajes los van a ver, porque van a ver cómo los hacemos nosotros. Aunque era complicado el giro, ha salido bonita. Era arriesgado, difícil, pero es bonita, te ríes, piensas y te emocionas".

Algo que ha corroborado Secun de la Rosa: "Te ríes, te emocionas, lloras… La película es Aída en estado puro. Vuelves a ver a todos los personajes, pero luego es muy especial cuando hay ese corte en el que el Luisma empieza a ser Paco, Baraja pasa a ser Canco… de repente se ve la trastienda".

La anécdota de Eduardo Casanova

Tras la promoción, el actor reveló lo que le sucedió en una fiesta con todo el elenco.

"Era un cumpleaños", comenzó explicando Paco León. Algo que de inmediato se corrigió: "¡Era tu cumpleaños!", exclamó Casanova, gritando mientras recordaba la anécdota.

El director de la serie intervino para contextualizar: "Una persona ajena, que no podemos culpar ahora…", explicó, mientras Eduardo continuaba relatando la curiosa historia.

"Apareció con una tarta que tenía un poquito de césped. ¡Hecha con césped!”, contó el madrileño, arrancando las primeras risas. En ese momento, Canco Rodríguez añadió por detrás: "Marihuana", provocando aún más carcajadas entre los presentes.

Casanova siguió con el relato: "Nadie dijo nada y Marisol Ayuso comió", confesó. Pero no se quedó atrás: "Yo también comí de esa tarta porque estaba muy buena", reconoció entre risas.

El intérprete explicó cómo se enteró de lo que contenía realmente el pastel: "Cuando supe que la tarta estaba hecha con mucho amor, Marisol Ayuso me daba miedo y Paco se asustó al verme", contó.

Os pensáis que las madres son tontas cuando les decís que estáis regular porque os ha sentado mal la pizza, sí. #LaRevuelta pic.twitter.com/FFhEMG1eAi — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 26, 2026

Finalmente, compartió el desenlace de aquella fiesta: "Me tuvieron que llevar a casa y le dije a mi madre que me había tomado 'una cerveza y un ibuprofeno'”, relató, desatando nuevamente las risas de todos los allí presentes.