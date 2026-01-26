Ya es oficial: el nuevo anime de 'Dragon Ball' entierra el mayor error de la saga y confirma episodios para 2026

Goku está de vuelta. Durante el evento 'Dragon Ball Genkidama Matsuri', celebrado hace pocas horas en Japón, se han anunciado dos importantes proyectos firmados por Toei Animation: 'Dragon Ball Super: The Galactic Patrol', la continuación oficial del anime de 'Super' tras ocho años de espera, y el remake de la misma 'Dragon Ball Super'.

El anime original de 'Dragon Ball Super' quedó enterrado en malas críticas por su pobre animación, convirtiéndose en la peor serie de la franquicia. Ahora, desde Toei quieren solucionar ese gran error con 'Dragon Ball Super: Beerus', una versión más fiel a la obra original de Toriyama con nueva animación, mejores combates y escenas renovadas.

"En 'Dragon Ball Super: Beerus', se añaden recortes significativos, se redibujan y la historia se reconstruye aún más para 'mejorar' el conjunto", explican desde la web oficial de 'Dragon Ball'. La última animación ofrece una versión mejorada de las escenas de combate con un sentido más realista y una reproducción más precisa del material original".

'Dragon Ball' regresa por partida doble al anime.

Toei Animation arregla 'Dragon Ball Super' con un remake

Con un estreno confirmado para otoño de 2026, varios insiders adelantan que 'Dragon Ball Super: Beerus' tendrá un total de 6 episodios para adaptar el arco de la Batalla de los Dioses, y posteriormente irán llegando el resto de arcos de la serie con el mismo lavado de cara y con una duración similar, siendo la Resurrección de Freezer la siguiente parada hasta conectar la serie con el arco de Moro.

Se trata de una reducción bastante sorprendente de episodios con respecto a la primera saga de 'Dragon Ball Super', puesto que originalmente la introducción de Beerus contó con un total de 18 episodios, además de una película para los cines.

Todo apunta a que Toei quiere sacar la tijera para eliminar material prescindible y de relleno centrándose solamente en lo importante y vital para la trama, haciendo que la adaptación sea más fiel y la visión del fallecido creador de 'Dragon Ball' con el objetivo, evidentemente, de sanear los fallos cometidos en el pasado.

'Dragon Ball Super: The Galactic Patrol', por su parte, aún no tiene fecha, pero se espera que llegue alrededor de 2027.