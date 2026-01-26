Miguel Ángel Revilla, sobre la tragedia en Adamuz: "Se necesita justicia. Que los culpables paguen por ello"

Este lunes, Miguel Ángel Revilla regresó a El Hormiguero, marcando su 34ª aparición en el programa. Durante la visita, el político repasó la actualidad con su característico sentido del humor y su cercanía, consolidándose como el invitado que más veces ha participado en el espacio.

En esta ocasión, Revilla acudió para celebrar su 83 cumpleaños. "Es el único invitado que decide el día para venir", comentó entre risas Pablo Motos, subrayando la complicidad y la simpatía que siempre caracteriza sus intervenciones.

Para empezar, abordó la actualidad internacional y calificó a Donald Trump como un "matón a nivel mundial", describiéndolo como "el dueño más poderoso". Aunque confía en que "los americanos se lo carguen, se lo carguen democráticamente a través de las elecciones".

A continuación, Revilla se centró en un tema mucho más cercano y emotivo: la tragedia ferroviaria. Mostró su solidaridad con las víctimas y criticó los gestos políticos vacíos: "Lo que necesitan es un abrazo y no homenajes que son postureo".

Hay que recordar que se había previsto que el funeral laico de Estado se celebrara el sábado, 31 de enero, pero el domingo por la noche el Gobierno anunció su aplazamiento debido a que varios familiares no podrían asistir.

"Estamos hablando de 45 muertos. Uno tiene como mínimo un entorno de proximidad familiar o de amistad de 20 personas. En cálculo, son 1.000 personas".

Reconoció el cansancio de los afectados ante explicaciones y ceremonias oficiales: "Entiendo que estén hasta las narices de oír explicaciones de los políticos y que haya ahora una pugna para sacar más pecho con los funerales". Por eso, confesó que le gustaría "darles un apretón fuerte y decirles que tienen que salir adelante".

En 'El Hormiguero', Pablo Motos y Miguel Ángel Revilla Antena 3

El cántabro aseguró hablar con conocimiento de causa y compartió una experiencia personal muy dolorosa: la pérdida repentina de su hermano en un accidente de coche. Relató que, al recibir la noticia, se desmayó, subrayando así que realmente sabe de lo que habla.

En cuanto a responsabilidades, el economista reclamó medidas claras: "Se necesita justicia, que los culpables paguen por lo ocurrido. Añadió que, si se demuestra alguna negligencia, deberían dimitir los responsables políticos: "Óscar Puente, ministro de Transportes, es la cabeza y debe dimitir. No han estado a la altura de las circunstancias".

“El mayor alivio es darles un buen abrazo”, @RevillaMiguelA habla sobre la tragedia en Adamuz y envía todo su apoyo #RevillaEH pic.twitter.com/ReHnZxluFp — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 26, 2026

Asimismo, considera que está "muy sorprendido con todo lo que está pasando y que Pedro Sánchez siga en el poder". "Yo creo que está deseando irse, el futuro que le espera es mucho mejor".

Bajo su perspectiva, si el presidente del Gobierno no dimite, es porque "está muy presionado por miles y miles de personas que no tienen otra alternativa".

"Yo no sería capaz de aguantar esto. Los socios no le quieren ver, no hay presupuestos...", confesó sobre la situación política.

"Creo que él está deseando irse", @RevillaMiguelA comparte su teoría sobre Pedro Sánchez #RevillaEH pic.twitter.com/URYXBf3atn — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 26, 2026

Con un tono aún más crítico, añadió sobre la clase política: "Ahora hay una parrocha de gente que no tiene otra cosa y han llegado a la política y se amarran al cargo. La coherencia es lo que ha matado a Pedro Sánchez".