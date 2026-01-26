Luján Argüelles (49), presentadora: "A las mujeres no se nos permite ser graciosas. Te llaman vulgar y chabacana"

Este fin de semana, Luján Argüelles cambió Mediaset por RTVE para visitar Al cielo con ella. La presentadora compartió con Henar Álvarez un rato de charla de anécdotas televisivas. Unas más amables que otras.

Y es que Argüelles desveló en el programa de La 2 que ella no era la primera opción para presentar el mítico Password en Cuatro. Fue a raíz de la pregunta de Álvarez sobre por qué "han desaparecido" las mujeres al frente de los grandes concursos.

"Fuimos muy pocas y no nos salvamos ninguna. No me quiero poner seria, pero no se nos está permitido ser graciosas", lamentó Luján, añadiendo: "Si eres graciosa, eres chabacana. O eres vulgar. O eres 'no sé qué".

"Para los concursos necesitas ser graciosa o tener autoridad. Y ninguna de esas dos cosas se corresponden con el género femenino. Pues por eso no estamos", expuso la invitada de Al cielo con ella.

"Yo no presenté Password porque me eligieran. Lo presenté por imposición. Yo era la única mujer en el mundo que presentaba Password", recordó la conductora de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? o El rival más débil.

Luján Argüelles vivió en primera fila el nacimiento de uno de los memes más míticos de nuestro país: abril-cerral. Hoy nos cuenta esta y un montón de anécdotas más que ha vivido en todos estos años de tele.#alcieloconella 📢



Según Argüelles, le hicieron un casting para otro programa porque una presentadora se echó hacia atrás en el último momento al no aceptar las condiciones económicas.

"Me habían visto en el casting de ese programa. Y me mandaron a donde yo te diga, porque la presentadora dijo al final: 'Venga firmo", explicó la asturiana, aunque esa prueba no cayó en saco roto para Daniel Gavela, entonces director de Cuatro.

"Daniel Gavela, que dirigía Cuatro, dijo: 'No, no, va a ser Luján'. Y yo llegué a Password con todo en contra", aseguró la productora. Después, Henar sacó pecho de que en La 1 The Floor está presentado por Chenoa: "Minipunto para la pública".

Sobre el "abril, cerral"

Henar Álvarez no iba a pasar por alto uno de los memes más famosos de la televisión española y que Luján Argüelles vivió en primerísima persona.

"Para mí, Password es un formatón. Le tengo muchísimo cariño. Fue el primer meme que se convirtió en viral, el 'abril, cerral'. Lo curioso es que se hizo viral porque la gente se lo enviaba por correo electrónico. No era como ahora", afirmó Luján.

"¿Sufres por Elena Furiase?", preguntó, con sorna, la conductora de TVE. "No, lo hemos hablado. Ella se enfadaba y le dije: '¿Tú no te das cuenta de que lo que ocurre en el mes abril en España es una campaña de publicidad?", comentó Argüelles.