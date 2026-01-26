Por qué 'Horizonte' salta a la guerra con Motos y Broncano: 12 motivos que avalan el éxito de Iker Jiménez

Mediaset afronta una semana clave. El grupo de Fuencarral ejecuta este lunes, 26 de enero, su último gran movimiento de enero: Iker Jiménez y su Horizonte pasan al access de Cuatro y First Dates salta a Telecinco.

Se trata de una estrategia, a priori, temporal. De hecho, cuando la compañía lo anunció, se dijo que Horizonte pasaría a emitirse a diario durante todo el mes de enero para "celebrar" su mejor año histórico.

A la hora de la verdad, el plan se ha puesto en marcha en la última semana del mes. Y, como ocurre en televisión, lo lógico es que si funciona, al menos pueda estirarse hasta la llegada de Supervivientes en primavera.

De lunes a miércoles, a partir de las 21:45, Telecinco emitirá nuevas entregas de First Dates que enlazarán con las diferentes ofertas de prime time: los lunes, Casados a primera vista; los martes, la gala extra de GH DÚO y los miércoles, Pura sangre.

En el caso de los jueves, la cadena dejará vía libre para que las galas de GH DÚO arranquen justo detrás del informativo de Carlos Franganillo y Ángeles Blanco.

Iker Jiménez y Carmen Porter en una de las entregas 'Horizonte'.

Por su parte, Horizonte arrancará a las 21:40 en Cuatro y se extenderá hasta las 23:00 de lunes a miércoles. Los jueves, el programa de actualidad abarcará toda la noche. Es decir, se extenderá hasta el late night.

Este terremoto hace que un peso pesado como Iker Jiménez entre de lleno en la pelea del access, con El Hormiguero de Pablo Motos y La Revuelta de David Broncano.

Desde su estreno en 2021, tras el éxito que tuvo La estirpe de los libres, un programa que lanzó Iker en plena pandemia de coronavirus a través de su canal de YouTube, Horizonte no ha dejado de crecer en Cuatro abordando la actualidad de la mano de diferentes expertos.

Hace unos días, el periodista natural de Vitoria reconocía en su newsletter que no se lanzaba a esta aventura por motivos económicos.

Porque, aunque este movimiento no deja de ser un premio para su empresa, Alma Producciones Digitales, que también está detrás del incombustible Cuarto Milenio, la versión diaria de Horizonte supondrá un esfuerzo extra, "una paliza", como reconocía Iker.

"La aventura del 26/1/26, es decir, el Horizonte diario, nace sobre todo del concepto de lealtad", asegura, explicando que esta versión diaria surge "de un sentimiento de lealtad a quien si fue fiel a su palabra y lo demostró" y no de "deseos de acumulación de dinero, fama, influencia y prestigio".

En otras palabras. Que Jiménez haya aceptado esta propuesta responde al compromiso que el periodista tiene con Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset. Y así también lo verbalizó en el comentario final de la entrega de Cuarto Milenio de este domingo.

El directivo dio la cara por su presentador en las polémicas en las que se ha visto envuelto. La más reciente coincidió con la cobertura que hizo de la DANA de Valencia y, en concreto, sobre la información relacionada con el parking de Bonaire.

Jorge Calabrés, subdirector de EL ESPAÑOL, será colaborador de la versión diaria de 'Horizonte'.

"Desde el primer instante me dice por teléfono: 'Estoy contigo", reveló.

"El señor Alessandro Salem, la persona que manda en esta cadena, me demostró como ser humano que era un tipo leal", dijo Iker, revelando que, meses atrás, se negó a hacer el programa de forma diaria.

No obstante, esta arriesgada apuesta de la compañía responde al excelente rendimiento de audiencia que ha tenido Horizonte en 2025. Así lo demuestra un informe que ha realizado la consultora Dos30' en exclusiva para BLUPER que se resumen en los siguientes doce titulares:

1. El programa promedia un 9,1% de share en 2025.

2. Es su mejor dato anual histórico.

3. Horizonte crece un 16,7% en audiencia respecto a 2024.

4. Se sitúa un 49,3% por encima de la media de Cuatro en sus días de emisión.

5. Más de 600.000 espectadores de media (603.000) ven el programa todos los jueves.

6. Una media de 2.328.000 espectadores se asoman por programa en 2025.

7. Horizonte ha impactado en más de 18,2 millones de españoles en 2025 (18.282.000).

8. El programa llega al 38,9% de la población de España.

9. La fidelidad de Horizonte en 2025 se sitúa en un 25,9%.

10. Su minuto de oro lo alcanza el jueves 12 de junio a las 23:21 horas con 1.334.000 espectadores.

11. Consigue ser el programa más visto en su franja de emisión siete veces en 2025.

12. Horizonte promedia un 9,1% en 2025, por el 8,9% de Antena 3 y el 4,7% de laSexta en su franja de emisión.

Como se decía líneas más arriba, Horizonte ha abordado temas candentes de la actualidad como el coronavirus, la DANA, la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra en Gaza o la llegada de Trump a la Casa Blanca.

Horizonte ha puesto su granito de arena para que Cuatro haya recortado terreno en su pulso con laSexta. De hecho, en diciembre, el canal de Mediaset rompía una hegemonía de 53 meses de su rival, al ganar en el acumulado mensual. Algo que podría repetirse en enero, porque Cuatro saca una décima a laSexta.