George R.R. Martin (77), cansado de 'Juego de Tronos', se centra en su nueva serie para HBO y arrasa: 'No me apetece'
George R.R. Martin confiesa no estar muy motivado para continuar con 'Vientos de Invierno' a pesar de ser su máxima prioridad.
Más información: Ya es oficial: la nueva serie de George R.R. Martin (77) entierra a 'Juego de Tronos' y conquista HBO.
'El caballero de los Siete Reinos', la nueva serie del universo de Poniente, ha arrasado en HBO contra todo pronóstico y parece que su éxito complica el futuro de 'Canción de hielo y fuego': George R.R. Martin quiere centrarse en las aventuras de Dunk y Egg pese a tener otras prioridades.
La continuación de 'Juego de Tronos' en su formato original lleva paralizada desde hace años, con el desarrollo de 'Vientos de Invierno' atascado. Tras este nuevo spin-off, que funciona a modo de precuela sin dragones ni grandes batallas, todo apunta a que aún tardaremos más en regresar a Invernalia junto a los Stark.
En una reciente entrevista, el mismo George R.R. Martin ha confesado no estar demasiado motivado para seguir avanzando con 'Canción de hielo y fuego', pero sí tiene ideas para expandir la historia de Dunk y Egg con nuevos episodios que, por supuesto, acabarán en televisión para ampliar la serie.
George R.R. Martin, cansado de 'Juego de Tronos'
En una pasada entrevista para The Hollywood Reporter, coincidiendo con el estreno de 'El caballero de los Siete Reinos', George R.R. Martin confesó sentirse desmotivado con 'Vientos de Invierno' y muy interesado en continuar escribiendo cuentos del nuevo spin-off de éxito para que HBO tenga material que adaptar, corrigiendo así los errores del pasado.
"Tengo que escribir más de Dunk y Egg. Se supone que también habrá otro libro de 'Fuego y sangre'. Creo que si logro quitarme algunas de estas cosas de encima, podría terminar 'Vientos de Invierno' muy pronto. Me han dejado claro que es la prioridad, pero... no sé. A veces no me apetece", comentaba el creativo.
'Vientos de Invierno' lleva años en desarrollo pero George R.R. Martin no consigue rematar la faena, metiéndose cada dos por tres en nuevos proyectos que le roban tiempo y atención. Ahora, con 'El caballero de los Siete Reinos' en pleno auge, es lógico que se sienta con más ganas de profundizar allí, alejándose de las polémicas de 'Juego de Tronos' e incluso 'La casa del dragón'.
Pero, claro, eso son malas noticias para 'Canción de hielo y fuego' y su final, que todavía está muy lejos realmente. Sea como fuere, el éxito de Dunk y Egg en streaming lo ha cambiado todo: una revolución cómica para Poniente que ha sentado como un guante.