Confirmado: la mayor película anime de ciencia ficción cumple 38 años y vuelve a los cines este 2026 para arrasar

Confirmado: la mayor película anime de la ciencia ficción cumple 38 años y vuelve a los cines este 2026

2025 fue un año extraordinario para el anime, y 2026 también lo será. Con potentes estrenos preparados para este año, como la película de 'Los diarios de la boticaria', desde Selecta Visión anuncian un ciclo de animación japonesa muy especial que traerá de vuelta a clásicos como 'Akira'.

Mediante una colaboración con Cines Verdi, la compañía especializada en anime con sede en Barcelona pone en marcha el Anime Day, un acontecimiento único en nuestro país que tiene como objetivo resucitar algunos de los mayores clásicos del género en salas comerciales.

En el marco del BCN FILM FEST, Selecta Visión y Cines Verdi arrancan un proyecto que viene para quedarse: el anime está en una de sus mejores etapas y ahora es el momento de captar nuevo público, a la par que se afianza el veterano. El Anime Day será cita quincenal a partir del mes que viene.

La espectacular 'Akira' vuelve a los cines de España.

'Akira', la obra maestra del anime, vuelve

La maravillosa 'Akira' de Katsuhiro Ōtomo abrirá el Anime Day el próximo 6 de febrero en cines de Madrid y Barcelona, en los respectivos Cines Verdi de cada ciudad con una proyección en 4K a las 22:30. El filme de Ōtomo revolucionó completamente el género de la ciencia ficción y asentó al anime como un pilar del entretenimiento.

A partir de 'Akira', la industria cambió para siempre y la animación japonesa se hizo un hueco en la industria del celuloide, saliendo de la televisión con una ciencia ficción que todavía prospera a día de hoy y sirve como influencia de un sinfín de producciones cinematográficas y para streaming.

Tiene su lógica, entonces, que Selecta Visión haya escogido este título para iniciar el ciclo del Anime Day, que está realmente a la vuelta de la esquina. El acontecimiento, además, sirve para conmemorar el centenario de Cines Verdi este 2026. Por lo que es una fiesta imprescindible para los amantes del celuloide.