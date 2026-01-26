Confirmado: 2026 será el año de 'One Piece' con un cambio histórico, una nueva serie y su recta final

2026 será uno de los mejores años de 'One Piece' de la historia. Aunque el anime vaya a afrontar un cambio histórico que no ha sido del agrado de todos, la obra de Eiichiro Oda tiene varios frentes abiertos y hasta una nueva serie que debutará en abril en televisión.

Tras 26 años emitiéndose de manera semanal, las aventuras de los Sombrero de Paja cambian de formato para pasar a ser un anime estacional, estrenando solamente 26 episodios por año divididos en dos bloques.

El primero llegará el 5 de abril para dar inicio al arco de Elbaf -uno de los más importantes del manga- y el segundo aún no tiene fecha, pero se rumorea que será unos tres o cuatro meses después. Como siempre, la ficción podrá seguirse a través de Crunchyroll y AnimeBox a través del simulcast.

'One Piece in Love' se estrenará el 1 de abril.

2026: el año de 'One Piece'

Pero eso no es todo, porque este mismo 2026 también llegará la temporada 2 del exitoso live-action de Netflix, que iniciará la adaptación de la Saga de Alabasta con una inmensa ampliación de reparto, incorporando a personajes tan queridos y populares como Nico Robin, Smoker, Tony Tony Chopper y otros como Laboon y hasta Crocus.

En principio, los nuevos episodios de la serie de acción real estarán disponibles a partir del 10 de marzo, un mes antes del regreso del anime a la pequeña pantalla, pero la obra de Eiichiro Oda va a más este año: también debutará en televisión la adaptación anime de 'One Piece in Love', un spinoff que termina en su formato original este enero.

La obra de Daiki se compondrá de cinco episodios y tendrá una duración limitada: del 1 de abril al día 5 del mismo mes, sirviendo como tentempié para el arco de Elbaf. Lo curioso es que la serie se publicará en formato vertical para ser consumida a través de TikTok, YouTube e Instagram, y la duración de cada capítulo será muy breve.

No obstante, no esperéis aquí grandes aventuras con Monkey D. Luffy porque 'One Piece in Love' presenta a tres estudiantes de secundaria (Luffy, Nami y Usopp) que forman un club de fans y reviven momentos icónicos del manga, funcionando como una especie de parodia.

'One Piece' va a arrasar este año.

Y el plato fuerte viene con el manga, porque la obra de Eiichiro Oda está empezando a preparar su recta final y parece que pronto visitaremos una isla que puede contener la clave del preciado One Piece, el tesoro más buscado por los piratas del Grand Line.

"Después de un largo flashback, que en realidad ha sido una profunda clase de historia, volvemos al presente, y justo cuando vuestra perspectiva sobre Elbaf estaba cambiando... ¡boom!", decía Oda mediante un comunicado en la Jump Festa.

"Las cosas van a acabar con una llamativa explosión, y desde allí las cosas van a ponerse realmente intensas... ¿Hacia la isla que solo el Rey de los piratas ha llegado?". Aún no sabemos a qué isla se refiere, pero puede ser donde Gol D. Roger escondió su tesoro.

Sea como fuere, 'One Piece' está a punto de arrancar una de sus mejores etapas de vida: con varias series en marcha, el manga en un punto álgido y con más atención que nunca por parte del público.