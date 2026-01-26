Antonio Banderas (65), actor, sobre su dinero: "Si cuando me muera tengo 1 euro en el banco, habré cometido un error"

Antonio Banderas en su visita a 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Atresmedia

Antonio Banderas está detrás de Godspell, el musical que llega a Madrid tras su exitoso paso por Málaga. Inspirada en la versión de Emilio Aragón, es todo un clásico de Broadway de los años 70 que se desarrolla en torno al evangelio de San Mateo.

"Somos una entidad privada, no tenemos apoyo institucional ni trabajamos con dinero público. Y lo que nos hace más raros es que somos una empresa sin ánimo de lucro", ha reconocido orgulloso el actor en su visita a Espejo Público.

En su conversación con Susanna Griso, Banderas ha explicado que montar este tipo de espectáculo no genera beneficios. Es más, "se pierde dinero".

"Cuando metes 26 músicos en el escenario, 35 actores y 40 técnicos, aunque llenes el teatro, sabes que vas a perder", ha señalado el malagueño, dejando a continuación una interesante reflexión.

"El dinero no da la felicidad. El día que me muera tengo un euro en el banco, será que he cometido algún error", ha añadido.

Antonio Banderas, 65 años

"Yo estoy haciendo ahora lo que quiero hacer de la manera que quiero hacerlo con la gente que quiero hacerlo. Para mí en estos momentos de mi vida es el éxito", ha asegurado

Defiende a Julio Iglesias

Por otra parte, Antonio Banderas ha abordado diferentes asuntos de la actualidad junto a la presentadora de Antena 3.

En primer lugar, el artista ha defendido la presunción de inocencia de Julio Iglesias, después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivara por falta de competencia la denuncia por supuesta agresión sexual a sus extrabajadoras.

Antonio Banderas se pronuncia sobre Julio Iglesias en 'Espejo Público'.

"Es un tema muy complicado. Yo pertenezco a una generación que salimos a la calle para cambiar una forma de hacer política", ha dicho. "En tiempos de Franco, el régimen anterior, cuando se producía un acto así tú eras culpable hasta que se demostrara lo contrario".

"Luchamos para lo contrario, por la presunción de inocencia", ha dicho rotundo, sugiriendo cautela a la hora de abordar este tipo de cuestiones.

"Hay que poner la información que va saliendo en manos de los profesionales, que son los que tienen que juzgar".

"Una vez que te ha salpicado el barro de las injurias ya no se puede reparar", ha señalado.

Banderas, sobre Puente

Antonio Banderas también se ha pronunciado sobre la tragedia de Adamuz, que se ha saldado con 45 muertes. El productor ha cuestionado el mantenimiento de la red ferroviaria en la actualidad: "Lo tendríamos que tener impoluto".

Griso directamente le ha preguntado si el ministro Óscar Puente debería dimitir, y así ha respondido Banderas: "No lo sé, no me aventuro. Me gustaría que todas las investigaciones terminasen y que se aclarase".

"Cuando todo esto salga, que este hombre tome la decisión que tenga que tomar. Y la gente decida en sus casas", ha dicho para deslizar por último: "Si no ha habido un mantenimiento adecuado, es algo muy grave".