Adiós a los Vengadores: la nueva serie de Marvel ignora el regreso de Robert Downey Jr. (60) y conquista el UCM

Mientras los hermanos Russo y Kevin Feige se centran en 'Avengers: Doomsday', Marvel estrena su primera gran serie a través de Disney+ con un éxito descomunal: 'Wonder Man' tiene puntuaciones perfectas y, lo mejor, es que se aleja por completo del UCM.

Teniendo en cuenta que este 2026 regresa Robert Downey Jr. al UCM como Doctor Doom, muchos esperaban que 'Wonder Man' establecería ciertas conexiones con el evento histórico de la Casa de las Ideas, heredero de 'Vengadores: Endgame', para ir preparando al público.

Sin embargo, la serie de Destin Daniel Cretton, director de 'Spider-Man: Brand New Day', opta por una historia completamente original sin nada que ver con los Vengadores ni ningún otro superhéroe, y eso es lo que ha hecho que la crítica venere la serie hasta convertirla en una de las mejores de Marvel.

'Wonder Man', una de las mejores series de Marvel sin conexiones con el UCM.

La nueva serie de Marvel es un éxito

Contra todo pronóstico, 'Wonder Man' ha debutado en Rotten Tomatoes con una puntuación media del 93% de valoraciones positivas, colocándose como una de las mejores producciones del UCM. La magia del proyecto reside, precisamente, en que es una comedia al estilo buddy movie con dos personajes muy carismáticos y unas actuaciones tremendas.

Protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley, quien retoma a su querido Trevor de 'Iron Man 3', 'Wonder Man' sigue a Simon Williams, un hombre con habilidades sobrenaturales que vive atormentado por su pasado mientras lucha por conseguir su mayor sueño: convertirse en una estrella de Hollywood.

A grandes rasgos, la ficción se centra en cómo el protagonista debe luchar día a día contra los desafíos que le impiden alcanzar su meta, apoyándose en quienes le rodean mientras, a la vez, lidia con conflictos internos y traumas del pasado. Es, desde luego, la producción más humana de Marvel junto con la reciente 'Thunderbolts'.

'Wonder Man' se estrena el 28 de enero en Disney+ y promete llevar el UCM a rincones inexplorados e insólitos para el público habitual de los superhéroes. No esperéis ninguna pista sobre la esperada 'Avengers: Doomsday', porque este viaje va de otra cosa.