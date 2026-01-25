El reto de llevar el universo de Santiago Segura con 'Padre no hay más que uno' a una serie: "Hay mucho de 'Los Simpson'"

Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández encabezan a la familia Vicho Vaello en 'Padre no hay más que uno, la serie'.

Cuando un proyecto acaba convirtiéndose en un pelotazo, en todo un fenómeno, resulta bastante lógico que se intente exprimir hasta la última gota.

Exactamente esto es lo que ha ocurrido con Padre no hay más que uno, la famosa saga creada por Santiago Segura en 2019. El cineasta sorprendió a todos dando un volantazo, al lanzarse a escribir un guion dirigido a todos los públicos.

Y la jugada le salió francamente bien. Sus cinco películas han reunido a más de 11,3 millones de espectadores, siendo la única cinta española que ha logrado superar en los últimos cinco años los 2 millones de espectadores en todas y cada una de sus entregas.

De ahí que Atresmedia y Prime Video no se lo pensaran mucho para convertir la saga en serie, como ya se hiciera en el pasado con otras cintas taquilleras como Cuerpo de élite o Señor dame paciencia.

Padre no hay más que uno, la serie, aterriza este domingo, 25 de enero, al catálogo de Atresplayer. Y lo hace con la premisa de mantener la esencia de las películas. Es decir, los auténticos protagonistas son los más pequeños.

"El espíritu es el mismo: es una serie familiar, divertida, gamberra... Que lo puedan ver desde los abuelos, los padres, los tíos, los nietos...", dice a EL ESPAÑOL Inés de León, la responsable de plasmar en la pequeña pantalla este spin off de la saga.

Aunque el universo es el mismo, el formato de la serie es bien diferente, como explica Raúl Navarro, guionista y codirector junto a Inés: "La serie es más moderna porque hemos jugado al falso documental, con zooms, cámara en mano, o testimonios a cámara al estilo The Office o Paquita Salas".

Cuenta Inés que Santiago Segura dejó total libertad a la hora de desarrollar la historia. De hecho, es él quien está detrás de la producción con su empresa, Bowfinger International Pictures, en asociación con Sony Pictures International Productions.

El reto empezó por encontrar a unos padres que, de alguna manera, hiciesen olvidar a los de las películas. Porque, "¿quién quiere compararse con Santiago Segura?".

Aquí entran en juego Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández, que son los encargados de dar vida a los sostenes de la familia Vicho Vaello.

Serán ellos los que tengan que batallar con sus cinco hijos, Claudio Gallego (Alex), Amanda Cárdenas (Teresa), Alberto Almodóvar (Luis), Naia de las Heras (Carola) y Olivia Guerrero (Bea).

La trama es la siguiente. Helena y Mateo son un matrimonio con cinco hijos. Cuando a Helena le ofrecen el trabajo de su vida en la app Conchy, toda la familia decide mudarse.

Mateo, con más confianza que sentido común, deja de lado su carrera para encargarse del cuidado de sus hijos, convencido de que "esto no puede ser tan difícil", pero pronto descubrirá que lo es, y mucho.

Mientras Helena intenta brillar en su nueva empresa, sus hijos, descontentos con la mudanza, se organizan para sabotear este cambio de vida y poder volver a su antigua ciudad.

"Helena es una mujer que educa a sus hijos de manera muy tradicional. Si tiene que pegar un buen grito, lo hace. Sin embargo, Mateo tiene una educación más respetuosa, del diálogo y consciente", cuenta Mariam Hernández.

La actriz, a la que también veremos en la nueva serie de Antena 3 A la deriva, ya sabía por su experiencia como madre, que trabajar con niños iba a ser de todo menos aburrido. "Sabía que no iba a ver ningún silencio de silencio", ríe.

"No sabes cómo va a salir, porque tienen una batería que no es la tuya, horarios todos los días... Para mí ha sido fascinante ver cómo han soportado tres meses y pico de un rodaje muy intenso", dice su compañero Daniel Pérez Prada. "He sido un niño más. Me gusta que se lo tomen como un juego real y no como un trabajo".

"Cuando vienes de una saga con tanto éxito, que ha ganado tantos millones, hay mucho respeto" Mariam Hernández

Aunque para Pérez Prada la paternidad no está entre sus planes (por ahora), reconoce que la grabación ha sido "buena pretemporada".

"Mateo es muy tierno, muy obsesivo con la educación de sus hijos, pero de enorme torpeza", dice el "actor fetiche" de Inés de León.

El intérprete indica que en Padre no hay más que uno, la serie ha tenido un papel "jincarresco". "Me he reconciliado con las pelis americanas de esos padres desbordados", dice sobre esta comedia que, en su opinión, "tiene muchísimo de Los Simpson".

¿Y sintieron presión a la hora de asumir los papeles de los 'padres de España'? "Cuando vienes de una saga con tanto éxito, que ha ganado tantos millones, hay mucho respeto", señala Mariam.

Pero tranquilizó que, "desde el principio", les dijesen "que era un proyecto diferente, con un nuevo formato, una nueva familia, unos nuevos papás, nuevos niños...".

"Yo siento tranquilidad de heredar un proyecto que viene de un éxito masivo. Es la primera vez que estoy en una serie en la que no hay que explicar muchas cosas", afirma Daniel, que desconocía por completo el fenómeno fan que existía en torno a las películas.

"En la grabación, en San Sebastián, me acuerdo de un niño que vino de figuración y se puso a llorar muy desconsoladamente porque no estaba Santiago Segura. Espero que en la segunda temporada, si es que la hay, llore porque no me ha visto a mí".

Los 12 capítulos de esta comedia de enredos cuentan con una duración de en torno a los 25 minutos, como ocurre en Friends, por ejemplo. "Es el formato perfecto", coinciden todos, lo que convierte a No hay padre más que uno, la serie en perfecta para verla del tirón.

El casting lo completan Miriam Díaz Aroca y Rosario Pardo, quienes encarnarán a las dos abuelas, algo que en el cine se encargó Loles León.