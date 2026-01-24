El monumental susto de José Yélamo durante un ensayo en 'El Desafío': "No me he quemado ni de coña"

José Yélamo realiza la prueba de quemarse a lo bonzo en 'El Desafío'. Atresmedia Televisión

Los espectadores suelen ver a José Yélamo en situaciones de tensión cuando los debates se descontrolan en laSexta Xplica, pero no hasta los límites que está rebasando en su participación en El Desafío de Antena 3.

Este viernes, 23 de enero, al presentador le tocó realizar una de las pruebas más espectaculares del formato de 7yAcción, aunque también una de las más peligrosas: la de quemarse a lo bonzo.

Fue un reto al que se enfrentó Victoria de Marichalar en la pasada edición, y que en esta tercera entrega ha podido ver desde fuera, ya que ha sido la jueza invitada. Ella fue la primera mujer en quemarse a lo bonzo en el programa.

"José Yélamo está, literalmente, 'on fire", aseguró Roberto Leal, antes de dar paso al vídeo del ensayo. El conductor de laSexta debía colgarse boca abajo de una estructura metálica rodeado de cadenas. Solo podría deshacerse de ellas y bajar al suelo si aflojaba una serie de tornillos.

¿El 'pequeño' inconveniente? Que lo haría envuelto en llamas. Un fuego que iría ascendiendo por su cuerpo a medida que pasaba el tiempo.

José Yélamo, a punto de quemarse el pie en un ensayo de 'El desafío'. Atresmedia Televisión

"El fuego no me da respeto, me da miedo", reconocía Yélamo, intentando ponerle humor al asunto, aludiendo a su programa de los sábados por la noche: "A algún ministro o diputado le va a hacer bastante gracia verme ardiendo".

El Desafío mostró un fragmento en el que prendían las piernas a José para comprobar su tolerancia al fuego. "Me quema la cara. ¡Para, para!". Las cosas, desde luego, no iban a ser fáciles.

De vuelta a plató, con José Yélamo con el gel protector y con el cuerpo cubierto debidamente, Roberto Leal avanzó a la audiencia que se iba a emitir un vídeo inédito del ensayo. "La seguridad no se puede garantizar al cien por cien y ayer lo sufrí en mis propias carnes", explicaba Yélamo.

En el entrenamiento, Yélamo se quemó el pie, si bien los especialistas fueron capaces de cortar las llamas a tiempo. "No me he quemado ni de coña, ¿no? Hos.., tío. Me he acojo... Lo tenía, ¿eh? Lo tenía", lamentaba el periodista.

José Yélamo gana el programa

Afortunadamente, el desafío tuvo un final feliz. El comunicador desenroscó todos los tornillos tan rápido que le sobraron 56 segundos.

Al borde de las lágrimas, confesó estar "súper contento" por su hazaña. "He llegado al día de hoy con mucho miedo, mucha inseguridad. Lo de la tuerca parece fácil, pero no".

José Yélamo, ganador del tercer programa de 'El Desafío'. Atresmedia Televisión

No obstante, el esfuerzo mereció la pena. O al menos fue bien valorado por el jurado. Juan del Val le dio 10 puntos; Pilar Rubio, 7 puntos, y Santiago Segura, otros 7.

24 puntos que le permitieron colocarse por delante de Willy Bárcenas y ganar el programa de este viernes, obteniendo sus 3.000 euros correspondientes para un fin benéfico.