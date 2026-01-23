Candela Peña, 52 años, sobre su infancia en Barcelona: "Mis padres me dejaban en casa de mi abuela a los 3 meses"

Candela Peña es una de las actrices más reconocidas de nuestro país, con tres Goya en su haber. Eso sí, su primera experiencia en pantalla se produjo en televisión, cuando apenas contaba con la mayoría de edad, en el programa Sputnik de TV3. Era 1992.

Nacida en Gavá, Barcelona, el 14 de julio de 1973, María del Pilar Peña Sánchez siempre tuvo inquietudes artísticas, debatiéndose entre la danza y la actuación. Finalmente, se decidió por lo segundo y empezó sus estudios en la escuela de Nancy Tuñón en Barcelona.

El crecer en un barrio de la periferia barcelonesa llevó a Peña a forjarse un estilo muy concreto como actriz, creado a base de conversaciones a pie de calle, acentos mezclados y la cotidianidad de los bares, los colegios públicos y las plazas.

En ese entorno vivía Candela, en una familia con la que en varias ocasiones ha reconocido tener una relación emocionalmente distante. "Vengo de un hogar donde no ha habido mucho apego", señaló en una entrevista a El País en enero de 2024.

Al parecer, cuando nació, sus padres emprendieron un negocio que les quitaba bastantes horas, de manera que recurrían a otros familiares para su cuidado: "A los tres meses de nacer me dejaban en casa de mi abuela". "Eso también ha hecho que yo sea quien soy", añadía la actriz de 52 años.

Candela Peña y David Broncano, en 'La Revuelta'. RTVE

La barcelonesa no les culpa, simplemente eran otros tiempos. De hecho, hablaba de su progenitora como "una hija de 14 hermanos cocineros entre los que tampoco fue muy vista, con una madre machista que la obligaba a lavarles ropa".

"A mi madre la han enseñado a amar de una manera peculiar, ella me lo ha trasladado a mí y yo tampoco soy la perfecta amadora", expresaba. Una educación que, al fin y al cabo, ha repercutido en su faceta como madre.

Candela Peña es madre soltera de Román, un adolescente de 14 años. "Desde que me quedé embarazada tuve muy claro que quería estar pegada a mi hijo. Pero no me pongo ninguna medalla. Todas las madres podemos ser unas manipuladoras de mier...", afirmaba.

Peña llegó a decir que había acudido a terapia para "criar a una persona libre, sana y respetuosa", para no "manipularle, ni jod... la vida" a su hijo. "Soy artista y ser madre a veces es un coñazo. Hay días que no me apetece hacer la cena, aunque haga. Cada uno hace lo que puede".

La carrera de Candela Peña

Tras su estreno en la autonómica catalana, Candela Peña dio el salto a la ficción en la serie Mar de dudas de TVE, donde dio vida a Manuela durante 13 episodios, en 1995.

Después de unos años centrada en el cine, vuelve a la ficción televisiva en 2016, en proyectos como Web Therapy e Indetectables. Así, hasta llegar a grandes papeles protagónicos en Hierro, en Movistar Plus+, encarnando a la jueza Candela Montes; en El Caso Asunta, en el personaje de Rosario Porto, o en Furia, dando vida a Nat.

Ha sido colaboradora de programas como La Revuelta de David Broncano (antes La Resistencia en Movistar Plus+) o Late Xou con Marc Giró, además de presentar su propio espacio de La 2 Cat, Una tarda amb...