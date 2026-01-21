El Rosco de Pasapalabra ya tiene ganador: Antena 3 dará el mayor bote de la historia a Manu o Rosa

"El mayor bote de la historia de Pasapalabra ya tiene dueño". Con estas palabras, Antena 3 ha comenzado a generar expectación en torno al próximo ganador del emblemático concurso.

La cadena ha difundido un vídeo promocional en sus redes sociales con el que ceba uno de los momentos más esperados por los seguidores del programa y adelanta un hito histórico que está a punto de producirse en el formato.

El concurso arrasa cada tarde en audiencias y no es para menos. En cifras, mantiene una audiencia del 20% de cuota de pantalla (share) y supera habitualmente los 2 millones de espectadores.

Manu Pascual y Rosa Rodríguez se han convertido en los responsables de estos datos, manteniendo el premio en constante crecimiento. Un Rosco que próximamente hará historia y batirá récords.

El titánico duelo entre ambos incrementa cada día la expectación y la emoción por descubrir quién se llevará finalmente el codiciado premio, que asciende a unos 2,7 millones de euros.

Ya lo avisaba Roberto Leal hace una semana en una entrevista que concedió a BLUPER: "Están en un punto que cualquier día puede caer de verdad". Y vaya que tenía razón, porque en muy poco uno de ellos se coronará con esa astronómica cifra.

Roberto Leal posa en el plató de 'Pasapalabra' con Manu Pascual y Rosa Rodríguez.

"Yo espero que no tarde mucho, también por ellos porque ahora mismo es cuando más fuertes están. Si tardan mucho, seguramente puedan tener momentos de bajona, y no me gustaría que pasara", añadía el presentador.

El próximo ganador del Rosco, Manu o Rosa, será el sucesor de Óscar Díaz, quien se llevó un bote de 1.816.000 euros. También, el afortunado superará el bote histórico de Rafa Castaño.

"Quien se lleve el bote, muy bien, y quien no, también se lleva su pellizquito. Los dos llevan un buen bote acumulado cada uno. La experiencia y todo lo que están viviendo es un regalazo", remataba el presentador en la entrevista.

Rosa, a punto de conseguirlo

Rosa ya estuvo a punto de llevarse el bote de Pasapalabra. Fue hace un mes, en plena Navidad, cuando la coruñesa se quedó a una letra de alzarse con el bote de 2.542.000 euros. Antena 3 promocionó el momento dejando al público con la incógnita de si Rosa iba a ser la ganadora del bote frente a Manu Pascual, el participante más veterano que ha tenido el formato.

Rosa Rodríguez en 'Pasapalabra'. Atresmedia

Las fechas hacían pensar en ello, dado que la emisión ocurría justo después de celebrarse el Gordo de la Lotería de Navidad y a poco de la celebración de Nochebuena y Navidad.

Pero la pregunta en la letra Y, le impidió alzarse con el premio. "Contiene la Y, apellido del periodista que fue editor del diario británico The Sun entre 1972 y 1975”, preguntaba Roberto Leal. La concursante no supo la respuesta y, al fallar, se quedó a una pregunta de alzarse con el premio.

Rosa respondió que el apellido del periodista era Greeley (el cual fue editor influyente del New York Tribune en el siglo XIX), pero su nombre era Bernard Shrimsley.

Sea como fuere, cada tarde nos tienen en tensión con su intenso duelo, y ahora aún más, porque el final se acerca y uno de los dos se coronará para marcar un antes y un después en Pasapalabra.

