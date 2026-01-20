Woody Allen (90) vuelve a España para rodar su nueva película y escoge un lugar muy especial: 'Será mi tercera vez allí'

Woody Allen vuelve a los cines con una nueva película que rodará en Madrid esta misma primavera de 2026. El cineasta, alejado de los focos tras sus polémicas, prepara una comedia contemporánea sin todavía título.

La producción de Allen recibirá una inyección de 1,5 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid a modo de inversión para promocionar la ciudad, con la garantía de que el filme incluya la capital hasta en su nombre.

Woody Allen vuelve a España

Esta será la tercera vez que Woody Allen ruede uno de sus largometrajes en España. El director rodó en nuestro país la querida 'Vicky Cristina Barcelona' (2008) y repitió con Rifkin's Festival (2020). Ahora, el rey de la comedia se prepara para conquistar Madrid con sus focos para mostrar cada rincón de la ciudad.

La nueva película de Woody Allen se rodará en Madrid.

"Estaré muy feliz de volver a España. Esta será mi tercera vez rodando allí y mi primera ocasión para hacer una película en Madrid, una ciudad que siempre me ha encantado", comentaba el director tras dar a conocer la noticia.

Aunque los detalles de la película en sí son todavía desconocidos, sí se ha confirmado que Woody Allen deberá mostrar a Madrid en todo su esplendor, convirtiendo a la ciudad en uno de los motores del relato -generalmente las ubicaciones son un elemento clave en sus obras-.

"Deberá reflejar de forma fácilmente reconocible la Comunidad de Madrid, permitiendo que un porcentaje mínimo de metraje de la obra permita la visualización de espacios y localizaciones identificables y reconocibles". De modo que es seguro que veremos la capital en profundidad y de un modo extraordinario.

Esta comedia contemporánea del también responsable de éxitos como 'Annie Hall' y 'Manhattan' aún no tiene fecha de estreno en cines, pero se espera que llegue a la cartelera en algún momento de 2027, máxime teniendo en cuenta que la postproducción será mínima.