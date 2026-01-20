Javier Bardem, 56 años, sobre su infancia en los 70: "Recuerdo los golpes en el colegio, me daban con reglas de madera"

Hoy en día, es imposible hablar del cine mundial sin mencionar a Javier Bardem (56 años). Su talento lo ha llevado desde el éxito en España con Los lunes al sol hasta la cima de Hollywood.

Recientemente, el actor echó la vista atrás para recordar cómo fue crecer en plena Transición española.

Miembro de una conocida estirpe de artistas desde su nacimiento en 1969, Bardem respiró el ambiente del teatro y el cine desde la cuna, algo que marcó inevitablemente su destino frente a las cámaras.

Aunque no ha abundado en detalles de sus primeros años cerca del mundo audiovisual, algunas fuentes apuntan a que pudo tener algún contacto con rodajes desde la infancia gracias a su entorno familiar.

Sin embargo, fue su experiencia escolar la que más ha querido recordar. En el pódcast En clave de Rhodes, Bardem se abrió con una sinceridad pocas veces vista sobre cómo vivió su infancia en el sistema educativo de la España posterior al franquismo.

"Era muy de rebaño", dijo Bardem al describir sus aulas de niño. Aulas superpobladas, con una enseñanza centrada en la memorización más rígida, donde los castigos físicos eran algo habitual.

"Recuerdo las reglas en las uñas, los golpes de las reglas de madera en las uñas", relató sin filtros el actor, pintando una imagen cruda de la disciplina escolar de entonces.

También habló de otros elementos de esa educación: la separación por sexos en las clases o la obligación de ponerse de pie ante ciertos himnos, prácticas que él mismo calificó como parte de "lo que no queremos que sea".

"A mí me tocó todavía ponerme de pie con algunos himnos, poco, pero me tocó", dijo Bardem, recordando sin nostalgias aquellos rituales heredados del pasado reciente.

Estas declaraciones han generado muchas reacciones en redes y en los medios, porque ponen en diálogo una experiencia personal con un momento histórico que marcó a toda una generación.

Pero no todo en su infancia fue disciplina y rigidez. Bardem ha sido enfático en señalar el papel de su familia en su crecimiento personal.

"El Javiercito creció con eso y creo que porque tuvo una madre y unos hermanos como los que tengo, me abrieron los ojos a otras formas de ver la vida", explicó con emoción.

Esa apertura al pensamiento distinto, al cuidado emocional y al apoyo familiar fue clave para que su mirada no quedara atrapada en la dureza del aula.

De hecho, en otras entrevistas, Bardem ha recordado con cariño cómo su madre lo animó a expresarse sin miedo.

"Mi madre me enseñó a no ser tímido a la hora de expresarme. Tienes miedo, dilo. Tienes ira, muéstralo. Te dan ganas de reír, dilo", compartió en otra conversación sobre su vida y formación profesional.

Los orígenes de Bardem

Ese equilibrio entre la disciplina de fuera y la calidez de dentro probablemente ayudó al joven Bardem a convertirse en el actor complejo y sensible que conocemos hoy.

Uno capaz de interpretar personajes extremos, duros o introspectivos con la misma naturalidad con la que habla de sus propios recuerdos.

Aunque su infancia transcurrió en un momento histórico singular, Bardem no olvida sus raíces y cómo estas moldearon su carrera.

La cultura española, la familia y los recuerdos de Las Palmas siguen siendo una fuente inagotable de identidad y fuerza creativa para él.

Hoy, a más de cinco décadas de esos días de aula, Bardem sigue reflexionando sobre la importancia de una educación que combine firmeza y cuidado humano y sobre la familia como eje del crecimiento personal.

Sus recuerdos no sólo nos cuentan cómo era ser niño en aquella España, sino también cómo esos primeros años pueden marcar para siempre.

Este relato íntimo del actor no sólo despierta nostalgia, sino también conversación, empatía y, por qué no, ganas de conocer más a fondo la historia personal detrás de una de las caras más icónicas del cine español.