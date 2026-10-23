Marta Sánchez, 60 años: "Desayuno 2 cafés con leche, zumo, tostada de centeno con pavo y otra con mantequilla"

Mantenerse en forma y cuidar la piel son dos de las prioridades de Marta Sánchez. La cantante, que lleva décadas sobre los escenarios, ha hablado en distintas ocasiones sobre los hábitos que forman parte de su día a día y que le ayudan a sentirse bien.

Desde respetar sus horas de descanso hasta combinar diferentes disciplinas deportivas, la artista tiene claro que la constancia es fundamental, aunque reconoce que no siempre es fácil seguir todas las rutinas.

Uno de los aspectos que más cuida es el descanso. Para la intérprete, dormir lo suficiente resulta imprescindible para afrontar la jornada con energía.

Marta Sánchez en 'El Hormiguero'. Antena 3

"Necesito dormir ocho horas mínimo. Si son siete, no tengo tanta energía. De vez en cuando, si puedo permitirme el lujo, duermo diez y doce horas. Pero es lo menos probable", confesó en una entrevista para la revista ¡HOLA!

El ejercicio también ocupa un lugar importante en su rutina. Lejos de limitarse a una única actividad, Marta Sánchez combina distintas modalidades para trabajar su cuerpo. "Hago ballet fit, entrenamiento de fuerza, cardio y maderoterapia. Es un masaje remodelador", reveló en El Hormiguero.

Sin embargo, la cantante también ha reconocido que los cambios de peso pueden afectar a su estado de ánimo. "Me pongo de mala leche cuando engordo", expresó en Gente Maravillosa.

La alimentación es otro de los pilares de sus hábitos. Para empezar el día, la artista concede especial importancia a la primera comida de la jornada. "Mis desayunos son sagrados, los hago completos. Tomo dos cafés con leche, un zumo, una tostada de centeno con pavo y otra con mantequilla y mermelada", asegura.

Marta Sánchez, cantante. Cedida

A sus cuidados diarios se suma también una rutina de belleza centrada en la protección y la hidratación de la piel. Sánchez defiende la importancia de ser constante, incluso en aquellos días en los que cuesta más ponerse manos a la obra.

"La piel hay que cuidarla del sol, ser perseverante con los cuidados de limpieza e hidratación y ser disciplinados. A mí me da pereza muchos días, pero jamás me salto mis rituales", ha explicado.

Además, la cantante ha hablado sobre algunos suplementos que incorpora en su día a día. "Tomo algunas vitaminas, sobre todo la C. También colágeno, vitamina D cuando la necesito... y cucharadas de miel con unos granos de sal antes de meterme en la cama", ha contado.

Con 60 años, Marta Sánchez mantiene una rutina en la que la disciplina tiene un papel protagonista. Un conjunto de hábitos con los que busca cuidar su imagen y, sobre todo, sentirse con energía para continuar con su actividad profesional.