María Patiño, 55 años, sobre su infancia: "Mi abuelo era de los últimos artesanos del pueblo, me llevaba con las vacas a pastar"

Hay recuerdos de la infancia que permanecen intactos con el paso de los años. Para María Patiño, periodista y presentadora conocida por su trayectoria en la crónica social, algunos de los momentos más felices de su vida están ligados a una pequeña aldea gallega: Devesos.

Es en este lugar donde vivían sus abuelos y donde encontró una calma y tranquilidad que no siempre ha sentido en otros ambientes. Allí, lejos de las cámaras y de la exposición pública, disfrutó de una infancia marcada por la naturaleza y el cariño de su familia.

En una entrevista para la Cadena Ser con Mara Torres en su programa El Faro, la comunicadora ha hablado de aquellos años, donde compartió algunas vivencias que la han marcado.

María Patiño. Gtres

Al recordar su infancia, Patiño destacó el vínculo que tenía con sus abuelos y la sensación de libertad que tenía cuando estaba con ellos. "Solo en la aldea de mis abuelos me he sentido yo. No sufría y no competía", reveló en el espacio citado.

La aldea de sus abuelos ocupa un lugar especial en la memoria de la presentadora. Allí disfrutaba de una vida alejada del ritmo acelerado de las ciudades y de las exigencias que, en otras etapas, han acompañado su trayectoria profesional.

Entre las figuras que recuerda con más cariño se encuentra su abuelo, un hombre que dedicaba su vida a un oficio tradicional. "Mi abuelo era de los últimos artesanos que quedaban de carros de vacas. Cuando terminaba de recoger la hierba, me subía encima y me llevaba con las vacas a pastar", recuerda.

Guarda también un gran recuerdo de su abuela Lola, a quien recuerda como una mujer con una mentalidad adelantada a su época. "Mi abuela Lola tenía una mentalidad muy avanzada. Cuando fui madre soltera solo se preocupó por cómo estaba. No me preguntó por el padre de mi hijo y no me juzgó".

María Patiño en 'No somos nadie' Youtube

Una actitud que Patiño recuerda con gratitud porque le ofreció apoyo en una etapa importante de su vida, sin reproches ni preguntas incómodas. "Lo valoro mucho ahora porque yo soy muy tímida y muy retraída", expresa.

La periodista reconoce con estas palabras que, detrás de la personalidad firme que ha mostrado ante las cámaras, hay una faceta mucho más reservada.

Ahora, la comunicadora vuelve a la televisión de la mano de Marc Giró con Cara al show, una nueva etapa profesional que llega después de una trayectoria marcada por la crónica social.