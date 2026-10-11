Juanma Moreno, 56 años, sobre la felicidad: "Pienso en mis raíces y en mi pueblo, todo lo que soy se lo debo a mi familia"

La felicidad no siempre está relacionada con los grandes logros, el reconocimiento público o las metas profesionales. En ocasiones, se encuentra en los recuerdos de la infancia, en las personas que han acompañado cada paso del camino y en aquellos lugares a los que uno siempre desea regresar.

Para Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, sus raíces familiares y el pueblo en el que creció ocupan un lugar fundamental a la hora de entender quién es y qué significa para él ser feliz.

Aunque su trayectoria política le ha llevado a ocupar una de las responsabilidades institucionales más importantes de Andalucía, Moreno no olvida sus orígenes ni a las personas que han formado parte de su vida desde el principio.

Juanma moreno EFE

Cuando reflexiona sobre la felicidad, su pensamiento regresa a Alhaurín el Grande, el municipio malagueño con el que mantiene un vínculo especial.

"Si pienso en felicidad, pienso en mis raíces y en Alhaurín el Grande. Todo lo que soy se lo debo a mi familia y a los vecinos de mi pueblo", ha expresado. Con estas palabras, el dirigente andaluz pone el foco en la importancia tanto de su familia como con las personas de su localidad.

Su reflexión refleja también una forma de entender el éxito en la que el recorrido personal no se mide únicamente por los objetivos alcanzados, sino también por la capacidad de mantener presentes los orígenes.

Para Moreno, la familia y el pueblo representan ese vínculo con la vida anterior a la política, una parte de su historia que continúa teniendo un peso importante pese a las responsabilidades que ha asumido a lo largo de los años.

Juanma Moreno. Cedida

Ese sentimiento de pertenencia quedó reflejado también cuando recibió el reconocimiento de Alhaurino del Año, un título que acogió con especial emoción. Lejos de considerarlo únicamente un premio, el presidente andaluz lo interpretó como una muestra del vínculo que le une a su localidad y a quienes forman parte de ella.

"Ser alhaurino del año es para mí un honor y un orgullo. Quiero ir siempre con una mochila a la espalda: la de mi gente", aseguró. Una metáfora con la que expresa su deseo de llevar consigo el recuerdo de quienes le han acompañado y de no perder de vista sus raíces.

De este modo, Juanma Moreno sitúa la felicidad en un terreno íntimamente ligado a sus orígenes. Su familia, los vecinos de Alhaurín el Grande y el sentimiento de pertenencia a su tierra aparecen como elementos esenciales de su identidad.