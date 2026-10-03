El refugio de Samantha Vallejo-Nágera en un pueblo medieval de 335 habitantes: enorme casa de campo y castillo del siglo XIII

A solo una hora y media del frenético asfalto de Madrid, existe un rincón donde el tiempo parece haberse detenido hace siglos.

Hablamos de Pedraza, una auténtica joya medieval en la provincia de Segovia que ha conquistado por completo a la famosa chef y jurado de MasterChef, Samantha Vallejo-Nágera.

Este pequeño municipio, que apenas cuenta con 335 habitantes censados, se ha convertido en su oasis particular, el refugio perfecto donde la presentadora cambia los focos de la televisión por la tranquilidad más absoluta y el aire puro de la sierra.

Cruzar la icónica Puerta de la Villa de Pedraza es adentrarse en un escenario de película. Sus calles empedradas, sus nobles casonas blasonadas y su imponente castillo del siglo XIII conforman un conjunto histórico-artístico que enamora a primera vista.

No es de extrañar que Samantha haya caído rendida ante los encantos de esta villa amurallada, donde el silencio nocturno y la belleza incalculable de su Plaza Mayor porticada invitan a desconectar del estrés diario.

La relación de la mediática empresaria gastronómica con Pedraza va mucho más allá de las escapadas esporádicas. En los aledaños de este municipio ha construido su particular paraíso, una espectacular casa de campo de estilo rústico que respira calidez en cada rincón.

La finca, abrazada por la naturaleza y con unas vistas de ensueño hacia los valles segovianos, destaca por sus inmensos espacios luminosos, sus vigas de madera vista y una decoración que mezcla a la perfección la esencia tradicional con la máxima comodidad.

Pedraza Archivo

Es un hogar pensado para reunir a su numerosa familia, disfrutar de su huerto y vivir sin prisas.

Pero su arraigo con este pueblo segoviano es tan profundo que la chef ha entrelazado su vida personal con la profesional.

En plena plaza de la localidad, Samantha regenta Casa Taberna, un cuidado proyecto que aúna una taberna de aires castizos y un exclusivo hotel boutique.

Este rincón se ha convertido en un punto de peregrinación para quienes buscan saborear la gastronomía clásica con un estándar de excelencia.

Los orígenes de Samantha Vallejo-Nágera

Pedraza ofrece un viaje donde la historia, la arquitectura y el buen comer se dan la mano. Pasear por el trazado de su muralla, visitar la antigua prisión o contemplar la fortaleza que un día fascinó al pintor Ignacio Zuloaga son experiencias imprescindibles.

Un municipio de cuento donde Samantha Vallejo-Nágera ha encontrado la fórmula para ser feliz lejos del ruido, demostrando que el verdadero lujo actual reside en la sencillez de nuestros pueblos.