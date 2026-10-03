Leonardo Di Caprio (51 años) es dueño de una isla de 42 hectáreas en Belice y contribuyó en salvar su ecosistema natural

Más allá de los focos de Hollywood, las alfombras rojas y su codiciado premio Oscar, Leonardo DiCaprio esconde una faceta que sigue sorprendiendo por la magnitud de sus acciones.

A sus 51 años, el inolvidable protagonista de Titanic y El Renacido no solo es una de las estrellas más rentables del cine, sino también un activista medioambiental que ha decidido pasar de las palabras a los hechos.

Y la prueba más contundente de ello flota sobre las aguas cristalinas del mar Caribe.

El actor es el orgulloso propietario de Blackadore Caye, una paradisíaca isla privada de 42 hectáreas ubicada frente a la costa de Belice.

Sin embargo, lo que a simple vista podría parecer el clásico capricho excéntrico de un multimillonario de Hollywood, es en realidad, un titánico proyecto de rescate ecológico que ha cambiado para siempre el destino de la región.

Cuando DiCaprio descubrió y adquirió este cayo salvaje por algo más de un millón y medio de dólares, el panorama que encontró era desolador.

La isla estaba al borde del colapso, sufría un grave deterioro ambiental debido a la deforestación indiscriminada de sus árboles, una alarmante erosión que devoraba sus costas y el impacto devastador de la pesca excesiva en sus arrecifes.

El santuario ecológico de DiCaprio

Lejos de construir una mansión para aislarse del mundo, el intérprete se propuso salvarla.

Trabajando codo con codo con biólogos, científicos marinos y expertos en conservación, DiCaprio implementó un modelo de "ecología restaurativa".

El proyecto ha consistido en frenar el deterioro mediante la replantación masiva de especies autóctonas, como los manglares, que actúan como barrera natural y pulmón del cayo.

Además, se han creado arrecifes artificiales para fomentar el regreso de la fauna marina y se han establecido zonas de conservación estricta para proteger a las especies locales.

Pero la resurrección de este rincón caribeño no ha sido una tarea sencilla ni de un solo día. Durante años, la iniciativa tuvo que sortear complejos desafíos logísticos y burocráticos, con un enfoque muy claro, no dar la espalda a los habitantes locales.

En lugar de desplazar a los pescadores de la zona, el equipo de DiCaprio optó por formarlos en prácticas sostenibles y contratarlos, generando empleo verde y convirtiéndolos en los principales guardianes de su propio ecosistema.

El objetivo final de DiCaprio no es privatizar la naturaleza, sino crear un centro de ecoturismo pionero en el mundo, diseñado con materiales sostenibles y energía renovable, que ayude a sanar el entorno en lugar de explotarlo.

Hoy, a sus 51 años, el legado de Leonardo DiCaprio no se mide solo en taquillas o estatuillas doradas. Su pedazo de paraíso en Belice es la demostración viva de que, con compromiso y visión, el ser humano tiene la capacidad de curar las heridas de la Tierra.