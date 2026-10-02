Paddy, mujer de Marcos Llorente: "Hago ayuno intermitente, practico pilates y las dietas détox son inútiles"

Marcos Llorente y Paddy Noarbe, en una imagen de sus redes sociales. Redes sociales

Paddy, conocida también por su relación con el futbolista Marcos Llorente, ha construido una imagen vinculada al deporte, la alimentación y el cuidado personal. La joven comparte habitualmente parte de su estilo de vida y de sus rutinas en las que el ejercicio es fundamental.

Lejos de apostar por métodos rápidos, ha explicado cuáles son algunos de sus hábitos para mantenerse activa y cuidar su alimentación.

En una entrevista para ¡Hola! explicó algunos de los alimentos que nunca faltan en su nevera. "En mi nevera nunca falta fruta y verdura fresca, aguacate y boniato. También carnes y pescados y huevos de gallinas que estén bien alimentadas", reveló.

Su alimentación se basa, según sus propias palabras, en intentar mantener un equilibrio entre los diferentes nutrientes. No se trata únicamente de escoger determinados alimentos, sino de procurar que sus comidas incluyan las cantidades que considera adecuadas de cada grupo.

"Intento incluir cantidades adecuadas de proteína, hidratos, grasas. Tomo todos los días macronutrientes, pero siempre distribuido de la mejor manera".

Una de las particularidades de su rutina alimentaria es que practica ayuno intermitente. Paddy asegura que no suele desayunar y concentra sus comidas principales durante el resto del día. "Hago ayuno intermitente, no desayuno y lo que hago es comida y cena muy abundante".

Para organizar las cantidades de cada nutriente, utiliza además el denominado método del plato. "Lo hago con el método del plato, suele ser como mitad del plato de proteína y el resto hidratos y grasas", explicó.

En su despensa tienen especial protagonismo alimentos frescos como las frutas y las verduras, además del aguacate y el boniato. También incluye fuentes de proteína como carnes, pescados y huevos.

Pero si hay una cuestión sobre la que se muestra especialmente clara es sobre las llamadas dietas détox. Paddy rechaza este tipo de planteamientos como método para conseguir determinados objetivos relacionados con el cuerpo o la salud.

"Las dietas détox son inútiles en cuanto a físico y salud, porque no nos hacen ni mantenernos sanos ni vernos como queremos", afirmó.

Su filosofía pasa, por tanto, por mantener unos hábitos constantes en lugar de recurrir a métodos puntuales. La alimentación se combina además con una rutina deportiva en la que la fuerza ocupa un papel importante.

"Hago entrenamiento de fuerza y lo combino con actividad cardiovascular, ya sea en HIIT o en cardio moderado", explicó.

De esta forma, sus sesiones no se limitan a un único tipo de ejercicio. El entrenamiento de fuerza se complementa con ejercicios cardiovasculares de diferente intensidad, dependiendo de la actividad que realice.

A esta combinación ha añadido además una disciplina que, según reconoce, le sorprendió por su exigencia: el pilates. "Practico también pilates y me ha sorprendido, porque pensaba que era más fácil", confesó.

Su rutina reúne así diferentes formas de entrenamiento: fuerza para trabajar la musculatura, cardio para mantener la actividad cardiovascular y pilates como complemento. Todo ello acompañado de una alimentación en la que intenta mantener presentes proteínas, hidratos y grasas.

Más allá de seguir una dieta estricta basada en un número concreto de alimentos, Paddy defiende la importancia de organizar las comidas y mantener una alimentación variada, según las pautas que ella misma ha explicado.