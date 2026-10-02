Más de 174 millones de visualizaciones: la película de fantasía, acción y aventura de 1 hora y 48 minutos disponible en Netflix

Las historias de princesas, dragones y castillos han formado parte de la cultura popular durante generaciones, pero Damsel propone darle la vuelta a uno de los relatos más clásicos de la fantasía.

La película de Netflix convierte a una joven princesa en la protagonista de una lucha por sobrevivir en la que tendrá que enfrentarse sola a una amenaza que no esperaba encontrar.

Estrenada en 2024, la cinta está protagonizada por Millie Bobby Brown, que interpreta a Elodie, una joven que acepta casarse con un príncipe aparentemente perfecto. Sin embargo, lo que comienza como un cuento de hadas termina convirtiéndose en una auténtica pesadilla.

Elodie y su hermana Floria en 'Damsel' Netflix

La plataforma de la N roja la presenta como una película de fantasía y acción en la que una joven es entregada como sacrificio a un dragón que escupe fuego.

La historia arranca con Elodie aceptando el compromiso con el príncipe Henry, perteneciente a una familia real que vive en un reino aparentemente próspero. La joven viaja hasta allí junto a su padre y su madrastra para celebrar la boda y comenzar una nueva vida.

Todo parece encajar con el tradicional cuento de hadas: un príncipe encantador, un castillo y una boda que debería marcar el inicio de una vida feliz. Pero las apariencias pronto empiezan a cambiar.

Después de la ceremonia, Elodie descubre que su nueva familia política tiene otros planes para ella. La joven es conducida hasta una cueva y descubre que ha sido elegida como sacrificio para un antiguo dragón.

Millie Bobby Brown en 'Damsel' Netflix

A partir de ese momento, la historia abandona por completo el terreno del cuento de princesas convencional y se convierte en una carrera por la supervivencia.

La película está dirigida por Juan Carlos Fresnadillo, cineasta responsable de títulos como 28 semanas después, y cuenta con un reparto en el que también aparecen Angela Bassett, Robin Wright, Ray Winstone, Nick Robinson y Shohreh Aghdashloo.

Uno de los elementos que diferencian a Damsel de otras historias de fantasía es precisamente la evolución de su protagonista. Elodie comienza la película como una joven que confía en que el matrimonio le permitirá construir un futuro mejor, pero pronto tiene que aprender a valerse por sí misma.

La acción se desarrolla principalmente en el interior de la cueva donde se encuentra el dragón. Allí, la protagonista debe recorrer pasadizos, esconderse y buscar recursos para mantenerse con vida mientras intenta encontrar una salida.

Millie Bobby Brown protagoniza la película 'Damsel'. Netflix

Millie Bobby Brown afrontó además parte del trabajo físico que requería el personaje. Netflix ha explicado que la actriz realizó diferentes escenas de acción y trabajo con espada durante el rodaje, incluyendo secuencias especialmente exigentes.

Con una duración de alrededor de 1 hora y 49 minutos, la película ofrece una combinación de fantasía, acción y aventura pensada para quienes buscan una historia de dragones, castillos y supervivencia.