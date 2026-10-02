Más de 4,6 millones de espectadores: la película de fantasía y drama de 108 minutos disponible en Prime Video

Hay películas capaces de utilizar la fantasía para contar historias profundamente humanas. Es el caso de Un monstruo viene a verme, la película dirigida por J. A. Bayona que llegó a los cines españoles en 2016 y se convirtió en una de las producciones más destacadas del cine español de aquel año.

La cinta, de 108 minutos de duración, combina drama y fantasía para contar la historia de Conor, un niño de 12 años que atraviesa una complicada situación familiar. Su madre está enferma y el protagonista tiene que enfrentarse a una realidad que todavía no está preparado para comprender.

Interpretado por Lewis MacDougall, Conor vive junto a su madre, interpretada por Felicity Jones. Su día a día está marcado por el colegio, donde además sufre el acoso de algunos compañeros, y por la preocupación constante por el estado de salud de su progenitora.

'Un monstruo viene a verme' Prime Video

Una noche, poco después de la medianoche, algo extraordinario sucede. Conor recibe la visita de un gigantesco monstruo que aparece junto a su casa. La criatura, a la que pone voz Liam Neeson en su versión original, comienza a visitarle y le cuenta diferentes historias.

Pero el monstruo no ha aparecido únicamente para entretenerle. A través de sus relatos intenta ayudar al niño a enfrentarse a sus propios sentimientos y a una verdad que le resulta especialmente difícil de aceptar.

La película está basada en la novela homónima de Patrick Ness, publicada en 2011 e inspirada en una idea original de la escritora Siobhan Dowd. El propio Ness se encargó también del guion de la adaptación cinematográfica.

Uno de los elementos más destacados de Un monstruo viene a verme es la manera en la que utiliza la fantasía para hablar de emociones como el miedo, la tristeza, la rabia, la culpa y la pérdida. El monstruo se convierte en una figura que acompaña a Conor durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

La producción cuenta además con un reparto encabezado por Lewis MacDougall, Felicity Jones, Sigourney Weaver y Liam Neeson, además de Toby Kebbell y Geraldine Chaplin.

En España, la película tuvo una importante respuesta en taquilla. Un monstruo viene a verme consiguió reunir a más de 4,6 millones de espectadores, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos del cine español de 2016.

Fotograma de 'Un monstruo viene a verme'. Prime Video

A medida que avanza la historia, Conor empieza a comprender que las historias del monstruo no son simples cuentos. Cada una contiene una enseñanza y le obliga a enfrentarse a diferentes aspectos de lo que está viviendo.

Con sus 108 minutos de duración, Un monstruo viene a verme es una película que combina fantasía y drama para construir una historia sobre el dolor, la familia y la necesidad de aceptar aquello que no siempre podemos controlar.