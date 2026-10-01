Fito Cabrales, 59 años: "La felicidad es lo que se vende. La gente nunca llega a ser feliz, pero es muy fácil estar contento"

Nos hemos pasado la vida persiguiendo un fantasma. Nos bombardean en redes sociales, en libros de autoayuda y en anuncios con la necesidad imperiosa de "alcanzar la felicidad".

Y resulta que, según uno de los músicos más queridos de nuestro país, nos están vendiendo humo.

Fito Cabrales lleva décadas poniendo banda sonora a nuestras vidas. Siempre ha tenido la habilidad de transformar los sentimientos más complejos en letras directas.

Pero cuando se baja del escenario, su filosofía de vida es aún más afilada.

En una entrevista con la revista Zenda, el bilbaíno decidió desmontar el gran mito emocional de nuestro siglo.

Para Fito, la felicidad que nos prometen sencillamente no existe. Es un producto de marketing.

"El mundo que tienes en tu cabeza es el mundo en el que vives. La felicidad no existe. Me baso sólo en estar contento", explicaba el artista. Y tiene todo el sentido. ¿Cuántas veces nos fustigamos pensando que nos falta algo para ser plenamente felices?

Reflexiones sobre la felicidad

Fito lo tiene claro, tratar de ser feliz constantemente es una meta inabarcable y frustrante.

"La felicidad es lo que se vende. En todos los sitios te dicen de "alcanzar la felicidad". Es mentira", sentencia de forma tajante.

Para él, la verdadera jugada ganadora pasa por rebajar las expectativas y buscar un estado mucho más terrenal. Porque, como él mismo dice con su característico desparpajo, "estar contento está tirao".

El músico sabe bien de lo que habla. Ha conocido el éxito masivo y las grandes giras, pero advierte que ni tener una mansión ni disfrutar de una carrera brillante te aseguran el bienestar emocional.

Reconoce que la estabilidad económica puede facilitar las cosas, pero recuerda que el mundo está lleno de gente que lo tiene absolutamente todo y, sin embargo, se siente profundamente vacía y perdida.

A través de reflexiones ligadas a canciones como A morir cantando, Fito nos propone un cambio de perspectiva urgente. En lugar de obsesionarnos con un estado de euforia que nadie puede sostener, deberíamos centrarnos en marcarnos objetivos emocionales asequibles.

Estar contento es una actitud diaria que, salvo en momentos de desgracia real, está al alcance de la inmensa mayoría.

Aunque tampoco cae del cielo. El propio artista reconoce abiertamente que él también convive con sus propios demonios, miedos e inseguridades, y que hay días en los que se siente "un negao" incapaz de componer.

El músico Fito Cabrales de Fito & Fitipaldis. Cedida

La clave de su pensamiento radica en que ese bienestar más humilde requiere de nuestra participación.

No es un boleto de lotería ganador que te toca por azar y viene a salvarte la vida. Es un trabajo constante por enfocarse en lo bueno que ya tienes.

Quizá la próxima vez que te agobies porque tu vida no parece un catálogo perfecto de Instagram, deberías ponerte un disco de los Fitipaldis.

Olvida la felicidad absoluta. Con intentar estar un poco más contento hoy, ya tienes media partida ganada.