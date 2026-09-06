Paz Vega, 50 años: "De mi infancia recuerdo el arroz con chipirones y la merluza a la vasca que hacía mi madre"

A sus 50 años, Paz Vega sigue siendo uno de los rostros más admirados del cine español e internacional.

Más allá de su innegable talento frente a las cámaras, la actriz sevillana siempre ha destacado por lucir una figura espectacular y una piel envidiable.

Una filosofía de vida muy definida en la que no hay espacio para las dietas milagrosas, pero sí para la comida real, el deporte constante y los recuerdos imborrables de la cocina de su madre.

Cuando la intérprete echa la vista atrás, los recuerdos de su niñez y juventud en su Sevilla natal están irremediablemente ligados a los aromas que salían de la cocina familiar.

En concreto, hay un plato que tiene el poder de transportarla directamente a esos años: el arroz con chipirones y una merluza a la vasca.

"Los hacía mi madre. En mi casa se ha comido siempre mucho pescado. Yo recuerdo de pequeña que casi todos los días había en casa", confesó la actriz en Cena con Mamá, rememorando el olor que la recibía al volver del instituto.

Para ella, sentarse a la mesa suponía un punto de encuentro inquebrantable, afirmando con orgullo que "una de las especialidades de mi madre es el arroz con chipirones".

La infancia de Paz Vega

Ese vínculo materno siempre ha sido un pilar fundamental en su vida, especialmente en los momentos más difíciles de su carrera.

La decisión de cruzar el charco para triunfar en Hollywood fue dura para ambas.

"Para mi madre, irme fuera de España fue una patada en el estómago que no superó durante mucho tiempo", llegó a relatar Vega, admitiendo que sin el apoyo incondicional de su progenitora no habría podido conciliar su exigente carrera profesional con la crianza de sus tres hijos en Estados Unidos.

Pero, ¿qué come hoy en día Paz Vega para mantenerse radiante a sus 50 años? La andaluza lo tiene claro: es una defensora acérrima de los ingredientes sencillos y la alimentación natural.

"En cuanto a la comida soy de comer todo natural, cero ultraprocesados", ha afirmado tajantemente.

Para el día a día, la actriz evita las dietas restrictivas extremas y apuesta por nutrir su cuerpo con inteligencia.

Uno de sus grandes aliados es el aguacate, que nuca falta en su despensa por ser una fuente fantástica de grasas saludables, potasio y antioxidantes.

A la hora de las comidas principales, uno de sus platos favoritos y recurrentes es un completo bowl de quinoa con verduras asadas y pollo.

Para darle más sabor y nutrientes, suele añadirle hojas de rúcula, semillas de sésamo, chía o lino, y lo aliña con una vinagreta casera de aceite de oliva virgen extra, mostaza y limón.

El cuidado de la piel también empieza en la mesa. La sevillana insiste en que el verdadero truco de belleza es interior: "Si comes bien y te hidratas bien, de dentro para afuera, la piel no necesita tanto".

Esa hidratación va mucho más allá de beber agua; la actriz la incorpora a través de frutas ricas en líquido como la sandía o el melón, y de hortalizas como el pepino o el tomate, imprescindibles en las cremas frías tan propias de su tierra andaluza.

Todo ello, combinado con una rutina de ejercicio constante que incluye largas caminatas, natación, ciclismo en familia y pilates, conforma el equilibrio perfecto que permite a Paz Vega seguir brillando en cada aparición pública.

Un estilo de vida sostenible que demuestra que el bienestar a los 50 años no se basa en grandes sacrificios, sino en la coherencia y en no olvidar nunca de dónde venimos.