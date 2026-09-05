Cristina Pedroche, 37 años: "Desayuno una tostada de cruasán, queso emmental, huevos rotos y jamón ibérico"

Cristina Pedroche no deja nada al azar cuando se trata de su bienestar. La vallecana convertida en uno de los rostros más mediáticos y consolidados de la televisión, somete su cuerpo a unas estrictas rutinas de entrenamiento de fuerza, running y yoga.

Para poder aguantar semejante ritmo físico y laboral, la primera comida del día es absolutamente innegociable.

Lejos de las dietas restrictivas que durante años dominaron la esfera pública, Pedroche apuesta por arrancar sus mañanas con platos contundentes, saciantes y, sobre todo, deliciosos.

"Hay que empezar muy bien el día", asegura la presentadora a la hora de hablar sobre sus rutinas alimenticias.

Y la realidad es que no escatima. Su desayuno estrella es una auténtica declaración de intenciones: "Desayuno una tostada con pan de cruasán, queso emmental, huevos rotos y jamón ibérico".

Una combinación apilada que rompe por completo con el aburrido mito del desayuno de dieta.

Esta opción aporta una dosis masiva de energía, grasas de calidad y la proteína necesaria para la recuperación muscular tras sus sesiones de gimnasio, todo ello sobre la base hojaldrada y crujiente de un croissant.

El desayuno de Cristina Pedroche

Vivir junto a Dabiz Muñoz, galardonado en múltiples ocasiones como el mejor chef del mundo, tiene evidentes ventajas desde primera hora de la mañana.

Pedroche presume habitualmente del mimo gastronómico que recibe. "Mi marido me hace desayunos que parecen obras de arte", confesó recientemente en relación a la estética y el cuidado de sus platos matutinos.

Sin embargo, no todos los días requieren de la contundencia del jamón ibérico y los huevos fritos.

Cuando busca una alternativa más ligera pero igualmente equilibrada, la presentadora recurre al gran clásico del desayuno saludable moderno.

Su opción predilecta de lunes a viernes suele ser una base de pan crujiente coronada con tomate natural rallado, aguacate untado para aportar suavidad y grasas saludables, y un toque de aceite de oliva virgen extra.

Para mantener altos los índices de proteína, que ella misma reconoce aumentar cuando entrena más duro, suele complementar esta tostada de aguacate con pavo, un poco de queso y semillas de sésamo.

Para las mañanas de prisas en las que no hay tiempo de encender los fogones, la comunicadora tiene un plan B que ella misma bautiza en sus redes como su "desayuno de campeonas".

Consiste en un bol rápido, fácil y muy sano compuesto por yogur ecológico, mezcla de frutas frescas y frutos secos.

Una opción que sacia enormemente, ayuda a no picar entre horas y llena el cuerpo de energía estable.

A sus 37 años, Cristina Pedroche ha demostrado que el secreto de su espectacular físico no reside en pasar hambre, sino en nutrirse con alimentos reales, combinando el disfrute gastronómico con una vida activa.