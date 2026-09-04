José Sacristán, 88 años: "Vivía con 3 familias y en el mismo cuarto dormíamos mis padres, mis abuelos, mi hermana y yo"

José Sacristán es uno de los grandes nombres de la interpretación española. A sus 88 años, el actor ha construido una trayectoria de décadas en el cine, la televisión y el teatro. Sin embargo, para llegar a este éxito que hoy en día disfruta el camino no fue fácil.

Pese a ser un referente en lo suyo, Sacristán no se olvida de la infancia que tuvo que vivir en los años 40 marcada por la penuria y la posguerra. Una época muy alejada de la vida de hoy en día con situaciones que ahora serían impensables para un niño de 5 años.

El actor ha recordado en una entrevista para La Vanguardia cómo fueron aquellos primeros años de su vida marcados por las dificultades económicas.

José Sacristán RTVE

Su alimentación estaba muy lejos de la variedad que hoy puede encontrarse en cualquier lugar. "Me crié con puré de harina de almorta, era lo que había", recordó el intérprete. La harina de almorta formaba parte de la alimentación de muchas familias humildes.

La falta de recursos también estaba presente en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. "Yo no tuve coche, ni radio, ni agua caliente, ni retrete, había que ir al corral con un candil", relató al recordar aquellos años.

Una realidad que el actor resume de manera contundente al descubrir cómo era la Castilla de su infancia. "La Castilla de los años 40 era el medievo".

A pesar de las carencias, Sacristán reconoce que sus recuerdos de aquella etapa no son únicamente negativos. Su infancia estuvo marcada también por el cariño y la protección de algunos miembros de su familia.

José Sacristán. Jorge Barreno.

"Pese a ello, mis recuerdos son ambivalentes. Mi madre no está en casa, está visitando a mi padre en la cárcel".

En ese contexto familiar, hubo dos figuras especialmente importantes para él. "Tenía un entorno calentito. Mi tío ejercía de padre y la abuela Nati me atendía en todos los aspectos".

La situación tampoco era sencilla cuando la familia se vio obligada a trasladarse a Madrid tras la salida de la cárcel de su padre y la imposibilidad de regresar a Chinchón. En la capital vivían en una vivienda compartida con tres familias más, una fórmula habitual entre las clases trabajadoras de la época.

"Vivíamos en Madrid en una casa con otras tres familias. Habitación con derecho a cocina se llamaba", explicó en el medio citado.

El espacio era reducido y la intimidad prácticamente inexistente. "Dormíamos en el mismo cuarto mis padres, mi abuela, mi hermana y yo". Recuerdos de una infancia marcada por la pobreza, la falta de comodidades y una España que atravesaba una etapa especialmente dura.