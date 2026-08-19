El refugio de Silvia Intxaurrondo: un pueblo de 2.830 habitantes con torres del siglo XIV y pasado minero

En el corazón de Las Encartaciones, en Bizkaia, se encuentra Sopuerta, un municipio de alrededor de 2.830 habitantes que combina naturaleza, patrimonio histórico y una importante tradición minera.

Rodeado de montes y pequeños núcleos rurales, este rincón del País Vasco ofrece un paisaje muy diferente al de las grandes ciudades y se ha convertido en un lugar perfecto para quienes buscan tranquilidad sin alejarse demasiado de los núcleos urbanos.

El municipio se extiende por un amplio valle atravesado por el río Mercadillo y está formado por distintos barrios y pequeñas agrupaciones de casas. Su carácter rural se aprecia en los caseríos, caminos y zonas verdes que aparecen entre las construcciones.

Uno de los grandes atractivos de Sopuerta son sus casas torres medievales, construcciones levantadas por los linajes más poderosos durante la Edad Media y la Edad Moderna. El municipio llegó a contar con hasta 13 edificios. En la actualidad, algunos ejemplos son las torres de Garay, Urrutia, Llano, Puente o Villa.

Los orígenes de Garay se remontan al año 1360, aunque el edificio actual fue reformado hacia 1510 y volvió a transformarse en el siglo XIX. También merece especial atención la Torre Urrutia, levantada hacia 1525. Su arquitectura presenta una peculiaridad, es el único palacio-torre de Bizkaia con dos plantas residenciales.

El edificio conserva un arco de entrada de medio punto, pequeñas saeteras, ventanas decoradas y un escudo de la familia Urrutia, además de restos del antiguo patio amurallado que protegía la construcción.

Estas torres no son los únicos elementos arquitectónicos de interés. Pasear por los diferentes barrios de Sopuerta permite encontrar caseríos tradicionales, ermitas, iglesias y antiguas construcciones que muestran la evolución del municipio a lo largo de los siglos.

Entre su patrimonio religioso destaca la iglesia de San Bartolomé, mientras que pequeñas ermitas repartidas por el territorio completan un paisaje en el que tradición y naturaleza están estrechamente relacionadas.

Pero si hay una actividad que marcó la historia reciente de este pueblo fue la minería. Durante décadas, la extracción de mineral de hierro transformó por completo el paisaje de esta zona y tuvo una enorme importancia económica para sus habitantes.

El hierro extraído en estos montes se convirtió en una de las grandes riquezas de la comarca y contribuyó al desarrollo industrial de Bizkaia. Con su declive, muchas minas quedaron abandonadas, pero su legado continúa presente.

Hoy es posible acercarse a su pasado a través de varias rutas y espacios naturales que recorren antiguos paisajes mineros.

La naturaleza es precisamente uno de sus grandes atractivos. Los montes que rodean el valle ofrecen numerosas posibilidades para practicar senderismo y disfrutar del paisaje vasco.

Con todos estos atractivos, no es de extrañar que Silvia Intxaurrondo encuentre aquí su refugio y lugar de descanso para alejarse del ritmo frenético de la televisión.