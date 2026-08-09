Sandra Barneda, 50 años: "Realizo deporte 3 veces por semana, no como chocolate y me acuesto a las 11 de la noche"

Mantener una rutina estable se ha convertido en una de las grandes prioridades de Sandra Barneda. La periodista asegura que, con el paso del tiempo, ha cambiado muchos de sus hábitos para cuidar mejor su salud, dando más importancia al descanso, la alimentación y el ejercicio físico.

"Lo que hago es comer antes y cenar antes. He notado cómo los horarios y la hora de ir a la cama están influyendo en cómo me alimento", reveló en el podcast Mujer Vital. Para Barneda, respetar los ritmos del cuerpo ha supuesto un cambio importante en su bienestar diario.

Uno de los hábitos que más ha transformado ha sido el sueño. "Yo antes era de las que se iban a la cama a las dos de la mañana porque me costaba relajarme. Ahora no. Hasta cuando tengo la agenda más complicada, trato de obligarme e intentarlo. A las 11 estoy ya en la cama e intento relajarme, para ir desconectando".

Sandra Barneda, en el primer programa de 'La isla de las tentaciones 10'. Mediaset España

Además, advierte de los efectos de descansar poco. "El no dormir bien te hace tener problemas, coger peso, tener menos energía para echar el día...".

El deporte también forma parte de su rutina semanal. La comunicadora procura entrenar tres veces por semana, convencida de que la actividad física no solo beneficia al cuerpo, sino también a la mente y al nivel de energía con el que afronta cada trabajo.

En cuando a la alimentación, reconoce que ha reducido notablemente algunos productos que antes consumía con frecuencia. "Antes comía mucho chocolate y el cuerpo me lo pedía. Hice el cambio y cada vez me lo pide menos. De hecho, ahora prácticamente no lo consumo, solo si me va a venir la regla".

Otro de los cambios ha sido disminuir casi por completo el consumo de alcohol. "Nunca he consumido mucho alcohol, pero ahora menos todavía. Si tengo alguna cena o evento social, tal vez una copa, pero me he quitado de ese hábito de tomar una copa de vino porque además, si me paso un poco, luego me sienta mal. Pido agua y listo".

Sandra Barneda. Mediaset

La presentadora también ha incorporado el ayuno intermitente a su estilo de vida. "Empecé por tres días y después pasé a cinco. Me parece muy revelador. Estás desintoxicando al cuerpo".

Dormir antes, respetar los horarios de las comidas, entrenar con regularidad, reducir el alcohol y el azúcar y escuchar al cuerpo forman parte de la filosofía con la que Sandra Barneda afronta esta etapa de su vida.