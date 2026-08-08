Nagore Robles, 43 años: "Desayuno té matcha, medito, entreno fuerza dos días a la semana, hago pilates y corro"

A sus 43 años, Nagore Robles ha construido una rutina en la que el bienestar físico y mental van de la mano. La colaboradora comienza cada mañana dedicándose tiempo a sí misma, combinando la meditación, el deporte y una alimentación equilibrada como pilares fundamentales de su día a día.

"Lo primero que hago por las mañanas es meditar, me voy poniendo aplicaciones o vídeos. Trato de no coger el móvil para desconectar y doy un paseo con el perrete", expresó en una entrevista para Lecturas.

Para Nagore, empezar el día sin mirar el teléfono le ayuda a mantener la calma y afrontar la jornada con otra perspectiva.

Nagore Robles. Mediaset España

Después llega el momento del desayuno. "Desayuno té matcha, el té chai también me gusta, pero tiene mucho azúcar y cuesta más hacerlo. Dejé el café hace un año también por esa hiperactividad mental. De momento, ahí voy. Y luego ya me voy a entrenar, después del trabajo".

El cambio del café por el té matcha forma parte de su apuesta por unos hábitos que favorezcan tanto su energía como su concentración.

El ejercicio ocupa un lugar destacado en su semana. "Entreno fuerza dos días a la semana, hago pilates otros dos y trato de ir a correr, andar o montar en bici, me gusta mucho el campo".

Gracias a esta combinación trabaja la resistencia, la flexibilidad y la musculatura, mientras aprovecha cualquier ocasión para disfrutar de actividades al aire libre.

La colaboradora defiende especialmente el trabajo de fuerza como una inversión de futuro. "Yo trabajo mucho la fuerza en casa y en el gimnasio. Es algo que necesitamos hasta que nos hagamos bien viejitas", afirma.

Además, reconoce que el deporte no solo mejora su condición física, sino también su estado emocional. "Necesito cuidarme, pero me viene también muy bien para la mente, para ordenarme".

Otro de sus rituales diarios es el cuidado de la piel. "Me encanta el momento skincare. Todas las mañanas me hago mi rutina por la noche, por la mañana y a mediodía me hago otra. Me pongo mis mascarillas, mis sérums y también me gusta usar aparatos", detalló en el medio citado.

En cuanto a la alimentación, apuesta por el equilibrio sin prohibiciones. "Como lo que me apetece. Lo bueno es que me encanta la verdura, la fruta, el ramen, las sopas... Ojo que también le meto a la patata, a las aceitunas, al chocolate, a los helados, mi cervecita que no me falte y a las tartas que hago", señala.

Lo que está claro es que el equilibrio en todos los aspectos de la vida es clave para personas como Nagore Robles que entienden la rutina como sinónimo del bienestar.