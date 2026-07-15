Jesús Castro, 33 años: "Antes de ser actor trabajé como churrero y electricista por tener una salida, pero no me gustaba"

Antes de convertirse en uno de los actores más conocidos del panorama nacional gracias a su debut en El niño, Jesús Castro tuvo una vida muy alejada de los focos. El gaditano desempeñó distintos trabajos desde muy joven para ayudar a su familia.

Todo comenzó cuando la empresa de construcción de su padre atravesó graves dificultades económicas. Tras el cierre del negocio, decidió reinventarse y alquiló dos locales en la plaza de abastos de Vejer de la Frontera, donde abrió una churrería y un local de comida rápida.

Jesús, que entonces tenía apenas 16 años, no dudó en arrimar el hombro y ayudar en ambos negocios familiares.

Jesús Castro en una imagen de archivo. Gtres Gtres.

Aunque muchos lo conocieron años después como actor, él siempre ha defendido con orgullo aquellos años detrás del mostrador. De hecho, ha asegurado en más de una ocasión que no tendría problema en volver a ese trabajo si fuera necesario.

"No se me van a caer los anillos en ningún momento por volver a la churrería. Para mí lo nuevo es ser actor, lo de toda la vida es ayudar a mi padre", reflexionó en una entrevista para La Opinión de Zamora.

Paralelamente, decidió formarse para tomar un futuro y tener una profesión con la que poder ganarse la vida. Estudió un grado de Electrónica en el Instituto de Educación Superior La Janda y llegó a trabajar de electricista tras finalizar sus prácticas.

"No me gustaba especialmente lo de ser electricista, lo hice por tener una salida. Terminé las prácticas y trabajé un tiempo", declaró en XL Semanal en ABC.

Jesús Castro en la segunda temporada de 'El Príncipe' Mediaset

Antes de que el cine llamara a su puerta también desempeñó otros empleos, entre ellos el de relaciones públicas de una discoteca en el que llamaba la atención por sus ojos azules.

Una experiencia que le permitió desarrollar la soltura y el trato con el público que más tarde también le servirían en su carrera artística.

Su vida cambió por completo en 2014 cuando fue elegido para protagonizar El Niño, protagonizada por Daniel Monzón, sin contar con experiencia previa como actor. El éxito de la película le abrió las puertas del cine y la televisión, participando posteriormente en series como Mar de plástico.

A pesar de la popularidad alcanzada, el actor Jesús Castro demuestra que, a pesar de la fama y el dinero, nunca ha olvidado sus orígenes y de dónde viene. Justamente sus anteriores experiencias laborales le sirvieron para valorar el esfuerzo.