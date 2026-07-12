Fernando Tejero, 61 años: "Antes de ser actor trabajé de pescadero con mi padre pasando frío y madrugando mucho"

Mucho antes de convertirse en uno de los actores más populares de la televisión y el cine español, Fernando Tejero tuvo una vida muy diferente.

Antes de alcanzar la fama, trabajó durante años en la pescadería familiar, un oficio que nunca sintió como suyo, pero que desempeñó para cumplir con las expectativas de su padre.

El intérprete ha reconocido en alguna que otra ocasión que, desde muy joven, tenía claro que quería dedicarse a la interpretación, aunque durante mucho tiempo no se atrevió a decirlo en casa. "No quería ser pescadero", ha confesado en varias entrevistas.

Fernando Tejero El Hormiguero

En Lo de Évole recordó lo complicado que fue enfrentarse a esta situación. "Me daba miedo enfrentarme a mi padre y decirle que quería ser actor. Entre él y yo no había relación", explicó.

Ese temor hizo que aparcara durante un tiempo su verdadero sueño mientras continuaba trabajando detrás del mostrador de la pescadería.

Su jornada empezaba cuando la mayoría de la gente todavía dormía. Los madrugones y las bajas temperaturas formaban parte de una rutina que recuerda con poco cariño. "Me pasaba toda la mañana despachando pescado", relató en el programa de laSexta.

Aquella etapa tampoco era fácil desde el punto de vista emocional. "No era feliz porque no me estaba dedicando a lo que me gustaba. En mi cabeza rondaba todo el rato lo de ser actor", expresó en una entrevista a Susanna Griso.

La interpretación era una idea constante que nunca dejó de perseguir, incluso cuando parecía imposible dedicarse profesionalmente a ella.

Con el paso del tiempo reunió el valor necesario para apostar por su verdadera vocación y abandonar el negocio familiar. Una decisión que cambiaría su vida para siempre y que le acabaría llevando a ser uno de los rostros más conocidos de la ficción española.

Gracias a series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, Fernando Tejero se ha ganado el cariño de la mayoría del público.

Fernando Tejero, en su entrevista con Jordi Évole. laSexta. laSexta.

A pesar de los años transcurridos, el actor sigue recordando con humor la dureza de aquel trabajo. En una entrevista con Toñi Moreno fue muy claro al hablar de qué profesión no volvería a elegir. "Si tuviese que elegir otra profesión ya te digo que pescadero no. No he pasado más frío en mi vida y esos madrugones..."

Hoy, Fernando Tejero mira atrás con la satisfacción de haber luchado por su sueño. Aquellos años en la pescadería le enseñaron el valor del esfuerzo y del sacrificio.