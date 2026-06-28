Paco León, 51 años: "Desayuno un mollete tostado con mantequilla y jamón serrano, sin nada de aceite, y un café con leche sin lactosa"

El actor y director sevillano desvela los hábitos que le permiten mantener un físico envidiable sin renunciar a los placeres. Más información :

Por la mañana, antes de que el día se ponga en marcha, Paco León repite un ritual sencillo y contundente. El desayuno del protagonista de Aída es casi una declaración de principios, la buena alimentación no tiene por qué ser aburrida ni ascética.

"Tomo un mollete tostado con mantequilla y jamón serrano -nada de aceite, el desayuno sevillano es con mantequilla- y un café con leche sin lactosa", señaló en XL Semanal.

A sus 51 años, el actor y director sevillano se ha convertido en una especie de referente involuntario del bienestar masculino en España.

"Nunca he hecho dieta como tal", admitía León en una reciente entrevista con Men's Health, coincidiendo con el estreno de su película Uno equis dos.

"Como lo que me gusta, no tengo malos hábitos, pero si me apetece comerme dos donuts, me los tomo sin problema. No soy de hartarme, no soy dulcero", añadía con la naturalidad que le caracteriza.

Esa misma naturalidad impregna su relación con el ejercicio. "Siempre he tenido mucha relación con el deporte y el ejercicio. Antes bailaba profesionalmente y siempre he estado en una forma notable", explicó.

El secreto, si es que existe alguno, ni siquiera en plena vorágine de un rodaje. Sus músculos y abdominales son producto del entrenamiento y el trabajo en el gimnasio, aunque sin obsesionarse.

En cuanto a la comida, León es un hombre de gustos castizos. Entre sus platos favoritos figura la oreja a la madrileña: "Puede parecer asquerosísimo, pero si la hacen rica es exquisita".

Además de clásicos como el gazpacho, las lentejas, las patatas con carne o los garbanzos. Una carta de presentación que difícilmente encajaría en ninguna dieta de moda.

También habla con generosidad de lo que come cuando trabaja. "Ahora ha cambiado mucho el tema del catering en los rodajes, ya no es como antes, y hay opciones muy saludables. Tomo muchas ensaladas y hay opciones veganas también en los menús. Otra cosa es que tú luego comas eso", bromea, dejando entrever que la tentación siempre está al acecho incluso en los sets más concienciados.

Lo más llamativo del planteamiento de Paco León no es lo que hace, sino lo que no hace: no pesa la comida, no cuenta calorías, no elimina grupos de alimentos, no sigue ningún protocolo.

El desayuno de Paco León

Bebe café con leche (sin lactosa), come jamón serrano por las mañanas y se permite el donut cuando le apetece. Lo que sí hace, y eso marca la diferencia, es moverse con regularidad, respetar sus señales de hambre y no convertir la alimentación en una fuente de angustia.

En un panorama saturado de dietas milagro, influencers de la nutrición y rutinas de entrenamiento de cuatro horas diarias, el enfoque de León resulta casi subversivo: escuchar al cuerpo, disfrutar de la comida y no parar de moverse. Un mollete con mantequilla y jamón serrano por la mañana, y a vivir.