Jordi Évole, 51 años: "Desayuno un café con leche y una tostada con paté de oliva, aguacate, tomate y queso de cabra"

Jordi Évole se ha consolidado como uno de los rostros más incisivos e influyentes del periodismo español. A sus 51 años, el director de Lo de Évole convive con un ritmo de trabajo frenético, viajes constantes y una indudable exposición mediática.

Sin embargo, para poder rendir al máximo nivel y mantener bajo control la enfermedad neurológica que padece, el comunicador catalán se apoya en una rutina diaria donde la alimentación y, muy especialmente, los descansos pautados, son reglas innegociables.

El motor de su jornada arranca en la mesa. Lejos de saltarse la primera comida del día, Évole apuesta por la contundencia de la dieta mediterránea para recargar pilas: "Desayuno un café con leche; y una tostada con paté de oliva, aguacate y tomate, con queso de cabra y, a veces, con una loncha de pavo o jamón ibérico".

Esta elección es un acierto rotundo a nivel nutricional y un excelente aliado antienvejecimiento. El aguacate y el paté de oliva (elaborado a base de aceitunas) aportan grasas monoinsaturadas, fundamentales para proteger la salud del corazón y mantener la piel cuidada.

El tomate suma antioxidantes, mientras que el queso de cabra proporciona las proteínas y el calcio necesarios para conservar la densidad ósea y la masa muscular superada la barrera de los 50. Un desayuno muy completo que le da la energía que demanda su apretada agenda.

Pero si hay algo que marca verdaderamente el día a día de Évole son sus peculiares costumbres de descanso. A raíz de su diagnóstico de narcolepsia y cataplexia (un trastorno que le provoca la pérdida súbita del tono muscular ante emociones intensas como los ataques de risa o los enfados), el periodista ha tenido que adaptar sus horarios.

Para combatir la somnolencia diurna y gestionar el estrés, su rutina incluye pausas estrictas que no perdona. "Normalmente tengo que hacer dos siestas por la mañana y dos por la tarde", explicaba de forma abierta en televisión para visibilizar su dolencia.

El refugio de Jordi Évole

Para que esta necesidad de descanso y desconexión funcione, el entorno vital es clave. Por ello, el presentador residen en Santa Coloma de Cervelló, un tranquilo municipio de unos 8.000 habitantes, a escasos 20 minutos de Barcelona.

Vivir alejado del estrés de la gran ciudad y arraigado cerca de la montaña le permite dar tranquilos paseos y respirar aire puro. Aunque los expertos recomiendan el ejercicio moderado para la salud general, en su caso, caminar por un entorno sosegado es vital para reducir la tensión del día a día; algo fundamental, ya que los especialistas aconsejan a los pacientes con cataplexia mantener la estabilidad emocional y evitar los picos de estrés.

A sus 51 años, la fórmula de Jordi Évole para mantenerse en primera línea televisiva no esconde dietas milagro ni entrenamientos de élite. Su secreto reside en disfrutar de un desayuno rico en grasas saludables, respetar escrupulosamente sus múltiples siestas regeneradoras y buscar la calma alejándose del asfalto. Una rutina honesta, adaptada a su realidad y tremendamente efectiva.