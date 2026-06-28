España hace historia en derechos LGBTI: lidera por primera vez Europa al alcanzar el número 1 del Mapa Arcoíris

España ha alcanzado un hito histórico en materia de derechos sociales. Por primera vez, el país se sitúa a la vanguardia de Europa al liderar el Mapa Arcoíris, la prestigiosa clasificación anual que elabora la organización ILGA-Europa.

Con este ascenso, España rompe con una década de hegemonía de Malta, consolidándose como el referente europeo en políticas públicas y protección legal para las personas LGBTI.

Según el informe de ILGA-Europa, la posición de España demuestra que "la valentía política sigue siendo el motor más eficaz" para frenar los discursos de odio y consolidar los derechos humanos.

Decenas de toledanos exhiben su Orgullo en una marcha LGTBI por la defensa de sus derechos: todas las fotos Ángela Pulido Díaz

El liderazgo de España es el resultado directo de la implementación de la agenda legislativa aprobada en los últimos años.

La organización internacional destaca que "el Gobierno español ha cumplido con los compromisos adquiridos en las leyes LGBTI y trans de 2023".

Para alcanzar la cima de la clasificación, el país ha desplegado medidas de gran calado, entre las que destacan "la adopción de planes de acción específicos para la igualdad de derechos, la creación de una autoridad independiente para la igualdad de trato y la implementación total de la despatologización de las personas trans dentro del sistema sanitario público".

España lidera por primera vez el Rainbow Map de derechos y libertades LGTBI en Europa.



Un reconocimiento a los avances sociales y legislativos de nuestro país, y a todas las personas que se dejaron la piel para vivir con igualdad y sin miedo.



Frente a quienes se esfuerzan por… pic.twitter.com/qsvTIVep81 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 12, 2026

Pedro Sánchez: "Orgullo de país"

Este domingo, 28 de junio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha hecho eco de esta noticia. "España lidera por primera vez el Rainbow Map de derechos y libertades LGTBI en Europa", comienza diciendo en sus redes sociales.

"Un reconocimiento a los avances sociales y legislativos de nuestro país, y a todas las personas que se dejaron la piel para vivir con igualdad y sin miedo", subraya.

Asimismo, adelanta que "frente a quienes se esfuerzan por llevarnos al pasado, seguimos adelante con fuerza, dignidad y alegría". Y concluye, satisfecho: "Orgullo de país".

Qué es el Mapa Arcoíris

El Mapa Arcoíris evalúa a 49 países europeos en una escala del 0% al 100%, analizando cómo las leyes y políticas impactan en la vida cotidiana del colectivo a través de datos rigurosamente verificados por más de 250 expertos, activistas y profesionales del derecho de toda la región.

El panorama europeo actual refleja realidades muy distantes, con Malta descendiendo a la segunda posición con una puntuación del 88%.

Aunque este cambio se debe en parte al empuje de España, también refleja "el estancamiento normativo de la isla", cuyo Proyecto de Ley de Igualdad permanece paralizado en el Parlamento desde 2019.

Por su parte, Islandia conserva la tercera plaza sumando dos puntos hasta alcanzar el 86%, impulsada por "un renovado plan de acción" que ya incluye programas de formación para trabajadores sociales especializados en casos de asilo, en colaboración con la organización LGBTI.

MARCHA DEL ORGULLO DEL PRIDE LGTBI Daniel Pérez Agencia EFE

Rusia y Azerbaiyán, a la cola

En el extremo opuesto de la escala, son especialmente llamativos los casos de Rusia y Azerbaiyán, ambos con un 2%, junto a Turquía, que registra un 5%, cierran la lista como los países "más hostiles", tal y como recoge el informe de ILGA-Europa, para el colectivo.

La preocupación también se traslada al seno de la Unión Europea, donde Rumanía desciende al puesto 42 con un 19%, manteniéndose como el Estado miembro de la UE con peor puntuación, seguido de cerca por Bulgaria, con un 20%, y Polonia, que se queda en un 22%.

La subdirectora de ILGA-Europa, Katrin Hugendubel, ha sido contundente al analizar los resultados de este año, advirtiendo de la profunda brecha que se está abriendo en el continente al señalar que "el Mapa Arcoíris cuenta dos historias a la vez".

Por un lado, dice. se observa "un ejemplo de auténtica valentía en España, reflejado en sus tribunales y en los líderes que optan por solidarizarse con sus comunidades en lugar de convertirlas en chivos expiatorios".

Por el otro, existe "un peligro real y creciente que no se puede subestimar", lo que lleva a la organización a plantear que la pregunta que todos los gobiernos de Europa deben responder ahora es "de qué historia quieren formar parte".