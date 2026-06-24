Juan del Val, sobre sus estudios: "Mis 11 primos hermanos por parte de madre son todos ingenieros. Yo nunca pisé la universidad"

Cada semana se asoma a nuestras pantallas en El Hormiguero y nos hace debatir en La Roca. Hoy en día, Juan del Val es uno de los rostros más cotizados de la televisión en España, un escritor superventas y un polemista que no deja indiferente a nadie.

Sin embargo, detrás del éxito editorial, los focos y la seguridad que proyecta ante las cámaras, se esconde un pasado marcado por la frustración, el dolor y la pesada etiqueta de ser "la oveja negra" de la familia.

"En mi familia, somos 11 primos hermanos por parte de mi madre y todos son ingenieros. Yo fui el único que pisó la universidad", explicó el escritor ante Pablo Motos.

Con esta crudeza, el marido de Nuria Roca resumía recientemente el abismo que lo separaba de su entorno familiar durante su juventud.

Del Val creció en una familia trabajadora donde los estudios no eran un simple trámite, sino el único salvoconducto imaginable para ascender socialmente y asegurarse un buen futuro.

Mientras sus once primos hermanos brillaban en las aulas de ingeniería, él transitaba por un camino muy distinto. Su vida académica se torció en sexto de EGB y, a partir de ahí, se convirtió en una espiral de suspensos y repeticiones.

Al final, no logró encajar en el sistema educativo y fue expulsado del instituto, viéndose obligado a abandonar los libros en 2º de B.U.P.

El fracaso escolar rara vez es solo un problema de notas; a menudo deja cicatrices profundas en la autoestima de un adolescente. "Me creó una herida que no sabía curar y se la contagié a mis padres. Al final, ver sufrir a tu hijo te destroza y parece que no hay salida", confesaba el propio autor. Ver sufrir a su familia lo destrozaba por dentro.

Lejos de edulcorar su biografía, Juan del Val ha visibilizado un tema que a menudo es tabú, la salud mental juvenil. Aquella etapa, que abarcó desde los 14 hasta los 19 años, estuvo plagada de dolor.

Para lograr salir de aquel abismo, necesitó someterse a cinco años de psicoterapia analítica. Fue un proceso duro y exigente, pero se convirtió en su gran tabla de salvación.

En la consulta aprendió a dejar de huir de sí mismo, a abandonar el victimismo y a tomar las riendas de su vida.

La familia de Juan del Val

La historia de Juan del Val es la demostración perfecta de que el éxito tiene muchos caminos y no todos pasan por las aulas de una facultad.

Antes de firmar ejemplares de Delparaíso, Candela o su último éxito Vera, una historia de amor, el madrileño se ganó la vida trabajando como albañil.

Fue su incipiente pasión por las letras y su afición a la tauromaquia lo que le abrió una pequeña rendija en los medios. Empezó escribiendo crónicas de toros y su talento natural para la comunicación lo llevó a dar el salto a redacciones como El Independiente, antes de conquistar la radio y la televisión.

Hoy, aquel joven que desesperaba a sus padres por sus malas notas factura miles de libros vendidos y acumula horas de máxima audiencia.

Su trayectoria es un recordatorio profundamente humano para todos esos jóvenes que hoy sienten que no encajan: no haber pisado la universidad no dicta tu futuro, siempre y cuando tengas la valentía de reconstruirte.