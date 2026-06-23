El refugio de Ester Expósito: pueblo costero de 15.000 habitantes, Conjunto Histórico y playas de arena dorada y fina

Apenas guarda en el armario los vestidos de alta costura y abandona las alfombras rojas de medio mundo, Ester Expósito (26 años) pone su teléfono en modo avión.

La madrileña, que reventó los audímetros globales con la serie Élite, huye del clásico circuito VIP de Ibiza, Marbella o Mykonos cuando llega la temporada estival.

Su destino es otro. Mucho más al norte, más fresco y libre de los paparazzi que la persiguen el resto del año.

La actriz tiene su particular santuario de desconexión en la provincia de Lugo. Hablamos de Viveiro, un municipio costero de algo más de 15.000 habitantes situado en la comarca de A Mariña. Allí no es la estrella con millones de seguidores en Instagram; allí es, sencillamente, Ester.

Su relación con esta localidad gallega no responde a una estrategia de imagen para buscar tranquilidad, sino a sus propios orígenes. Su familia materna es natural de Viveiro y la intérprete lleva pasando sus veranos en estas calles desde que era una niña.

Lejos de abandonar el pueblo al llegar la fama internacional, Expósito ha mantenido intacta su lealtad al municipio.

Y razones no le faltan. El casco antiguo de la villa está declarado Conjunto Histórico y recorrerlo supone un respiro absoluto. La imponente Puerta de Carlos V, también conocida como Castelo da Ponte, da acceso a un entramado de calles de piedra de trazado medieval.

Vivero

Plazas porticadas, casas tradicionales con las clásicas galerías acristaladas que miran hacia la ría y edificios de alto valor patrimonial como el convento de San Francisco conforman un paisaje donde las prisas diarias no existen.

Pero si hay un motivo por el que la actriz cuenta los días para regresar a Galicia son sus arenales. El municipio presume de kilómetros de costa y playas de arena dorada y fina.

Destaca especialmente Covas, una enorme bahía urbana en forma de media luna que queda resguardada del fuerte oleaje del Cantábrico por los peñascos conocidos como Os Castelos. Es el escenario perfecto para bañarse en aguas tranquilas, practicar surf y ver el atardecer junto a su círculo de confianza.

Porque en Viveiro, Ester hace vida normal de pandilla. Es habitual verla tomando algo en las terrazas de la Plaza Mayor o disfrutando de la contundente gastronomía lucense en los locales de la zona.Se mueve con total naturalidad, apoyando incluso a los negocios locales de sus amigos.

Iglesia de San Pedro de Viveiro

Sin embargo, el momento cumbre de su verano tiene nombre propio: la Romería do Naseiro. Esta multitudinaria fiesta, que se celebra a finales de agosto a orillas del río Landro, es sagrada en su calendario.

Consiste en cinco jornadas de música, marisco y convivencia en cabañas de madera montadas por los propios vecinos. La actriz ha reconocido que son sus días favoritos del año, bromeando a menudo con que llevar a una pareja al Naseiro es la prueba de fuego definitiva para saber si la relación tiene futuro.

Viveiro es el cable de Ester Expósito. Un rincón monumental, rodeado de naturaleza salvaje y bañado por el mar, donde los focos se apagan para dejar paso a la vida real.