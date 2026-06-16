Juan del Val, 55 años, y su dieta: "Desayuno una rebanada de pan con jamón york y queso fresco, un vaso de agua muy fría y, después, un café solo"

A sus 55 años, Juan del Val atraviesa, sin lugar a dudas, uno de los mejores momentos de su vida, tanto a nivel profesional como físico. El escritor, jurado de El Desafío y polemista habitual en El Hormiguero, ha demostrado que el paso del tiempo puede ser un gran aliado si se aplican la disciplina y los hábitos correctos.

Recientemente, el marido de Nuria Roca sorprendió a sus seguidores al mostrar un espectacular cambio físico tras perder 14 kilos y someterse a un riguroso proceso de recomposición corporal. La clave es una combinación muy precisa de nutrición inteligente, pasos diarios y entrenamientos de fuerza.

El madrileño ha aprendido a escuchar a su cuerpo. Atrás quedaron épocas de comer sin control por culpa del estrés y la falta de tiempo. Ahora, Juan del Val sigue unas pautas claras donde prima la proteína, se reducen los hidratos de carbono y, en ocasiones, se practica el ayuno intermitente.

Sin embargo, cuando rompe el ayuno por la mañana, lo hace siempre con el mismo ritual, sencillo pero muy efectivo para mantener la saciedad durante horas. Tal y como él mismo ha confesado sobre su dieta: "Desayuno una rebanada de pan con jamón york y queso fresco, un vaso de agua muy fría y, después, un café solo".

Esta combinación le aporta los carbohidratos necesarios para arrancar el día con energía, proteínas de alta calidad gracias al jamón york y el queso fresco y la activación metabólica que proporciona el agua fría junto con la cafeína.

Es un desayuno ligero, rápido de preparar y perfecto para no sentirse pesado antes de enfrentarse a su frenética agenda.

Quienes conocen bien a Juan del Val saben que el deporte siempre ha corrido por sus venas. En su juventud practicó judo y boxeo y en su etapa adulta llegó a una exigencia extrema, ha corrido 10 maratones y ha terminado tres Ironman (una salvajada que implica nadar 3,8 kilómetros, pedalear 180 y correr un maratón completo de 42,2 kilómetros).

Sin embargo, a los 55 años, el objetivo ya no es el rendimiento extremo, sino la longevidad y la salud articular. Por eso, el escritor ha sustituido las palizas del asfalto por un hábito mucho más sostenible pero igual de efectivo, caminar a buen ritmo.

Siguiendo el ejemplo de otros rostros conocidos como Carlos Herrera o la propia Nuria Roca, Juan se calza las zapatillas casi a diario para sumar kilómetros. Intenta caminar entre 7 y 8 kilómetros (alrededor de 10.000 pasos), una rutina que no solo le ayuda a mantener el porcentaje de grasa a raya, sino que le sirve como vía de escape mental para ordenar las ideas antes de escribir sus exitosas novelas.