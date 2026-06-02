Georgina Rodríguez: "Ser rico no es solo tener dinero ni acumular millones. Hay gente que tiene mucho en el banco y poco en su vida"

Aunque su vida está rodeada de lujo, viajes exclusivos y una exposición mediática constante, Georgina Rodríguez ha demostrado en varias ocasiones que su visión sobre la riqueza va mucho más allá del dinero o del nivel de vida que proyecta.

Convertida en una de las mujeres más seguidas del panorama internacional gracias a su relación con Cristiano Ronaldo y a su creciente carrera como empresaria e influencer, Georgina ha construido una imagen llena de glamour.

Sin embargo, en un principio no todo fue así. Con 17 años abandonó su ciudad natal, Jaca, para mudarse a Madrid en un trastero convertido en piso y pagando alrededor de 300 euros. Aquí inició su vida como dependiente de una tienda de lujo y conoció al futbolista.

Georgina Rodríguez en un photocall. Gtres

Por ello, la argentina sabe perfectamente lo que cuesta ganarse los euros. "En el mundo capitalista en el que vivimos el dinero es una herramienta útil. Yo siempre lo he valorado y sé lo que cuesta ganarlo", aseguró a Forbes.

A pesar de estar acostumbrada a un entorno de lujo y exclusividad, la modelo ha asegurado en varias ocasiones que sigue "siendo igual de ahorradora ahora, que cuando tenía mucho menos".

Pese a que el dinero puede darte la felicidad, Georgina está completamente segura que la riqueza que ella ostenta no solo se basa en acumular patrimonio o poseer grandes cantidades de dinero.

"Ser rico no es solo tener dinero ni acumular millones en un banco. Hay gente que tiene mucho en su cuenta y poco en su vida", expresó en el citado medio.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

Sus palabras dejan entrever una visión mucho más personal sobre el éxito y la felicidad. Para ella, la riqueza parece estar relacionada con aspectos mucho más íntimos como la familia, la estabilidad emocional, la salud o la capacidad de disfrutar de las personas cercanas.

Un pensamiento que intenta inculcar a sus hijos día a día: "A mis hijos procuro inculcarles el valor del esfuerzo, la constancia y el trabajo. Queremos que entiendan y valoren lo afortunados que son, pero, por encima de todo, que aprendan a respetar a las personas".

Georgina Rodríguez.

Gran parte de su discurso público gira en torno a la maternidad, la unión familiar y el esfuerzo personal. La modelo suele mostrar en redes sociales tanto la parte más lujosa de su día a día como momentos más íntimos con sus hijos, rutinas familiares o sus experiencias personales.

Sus declaraciones alrededor del dinero y esa parte humana que decide enseñar en redes sociales, es un ejemplo muy claro de su faceta más humana y reflexiva, alejada de filtros y postureo de las redes sociales.