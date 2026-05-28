⁠El pueblo medieval perfecto para una escapada: Conjunto Histórico, castillo del siglo XV y el mayor lago de hielo de Europa

Vista de la pintoresca plaza principal de la ciudad en Puebla de Sanabria

Aunque Castilla y León sea una de las comunidades que más ha sufrido el impacto de la llamada "España vaciada", sus rincones siguen conservando un encanto especial.

En cada provincia pueden encontrarse lugares de ensueño, perfectos para quienes disfrutan de la montaña y el senderismo, pero también para quienes prefieren relajarse junto a ríos, charcas y paisajes naturales. Un territorio donde historia y naturaleza conviven en calles que parecen detenidas en el tiempo.

En el noroeste de la provincia de Zamora, muy cerca de la frontera con Portugal y a poco más de una hora y media de la ciudad de Ourense, se alza una de esas localidades con esencia medieval.

Se trata de Puebla de Sanabria, un municipio que ronda los 1.350 habitantes y que está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España.

Está situado sobre un cerro y rodeado por cursos de agua en los que su casco antiguo mantiene calles estrechas y empedradas, casas de piedra y pizarra, casonas blasonadas y balcones de madera propios de la arquitectura tradicional sanabresa.

Su casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico, se levanta a orillas de los ríos Tera y Castro, que rodean el núcleo urbano y marcan su carácter.

La localidad tiene origen medieval y, desde muy temprano, fue una plaza fortificada estratégica en la frontera con Portugal.

Ya en el siglo XIII se convirtió en una villa amurallada con castillo y sistema defensivo reforzado, del que aún se conservan numerosos elementos.

El entramado urbano conserva también ese aire histórico con calles empedradas, viviendas tradicionales y un conjunto perfectamente integrado en el paisaje.

El Castillo de los Condes de Benavente

Uno de sus símbolos es el Castillo de Puebla de Sanabria, una fortaleza levantada entre 1477 y 1482 por Rodrigo Alonso Pimentel, cuarto conde de Benavente.

Construido sobre una antigua fortificación medieval, el edificio combina funciones militares y residenciales, convirtiéndose en un castillo-palacio de estilo renacentista.

La fortaleza presenta planta cuadrada, recinto amurallado, torrecillas en los ángulos y una gran torre del homenaje conocida popularmente como "El Macho", situada en el centro del patio de armas.

En su estructura aún pueden verse elementos defensivos como saeteras, troneras y matacanes, junto a estancias más domésticas como chimeneas o balcones que reflejan su doble función noble y militar.

El entorno natural es otro de sus grandes atractivos. La localidad se encuentra muy próxima al Lago de Sanabria, el mayor lago de origen glaciar de la Península Ibérica, rodeado de bosques, montañas y rutas de senderismo.

Un paisaje que cambia con las estaciones y que, en invierno, convierte al pueblo en una postal navideña con nieve, luces y calles empedradas llenas de encanto.