Nuria Roca, 54 años: "Salgo a caminar 2 o 3 días y a buen ritmo unos 10 kilómetros. Hago pilates para estirar el cuerpo"

Llegar a la barrera de los 50 años en plena forma, rebosante de energía y con una vitalidad envidiable a menudo nos hace pensar en dietas estrictas o jornadas interminables sufriendo entre las máquinas del gimnasio.

Sin embargo, la realidad de muchas mujeres inspiradoras es mucho más sencilla, accesible y, sobre todo, realista.

Nuria Roca, 54 años, se ha convertido en el mejor ejemplo de que la constancia y el disfrute son las verdaderas claves del bienestar.

La presentadora valenciana se ha sincerado sobre cuál es su verdadera rutina deportiva, alejándose de exigencias inalcanzables y demostrando que el secreto del éxito está en el equilibrio.

"Salgo dos o tres días a la semana a andar a buen ritmo unos 10 kilómetros", confesaba. De hecho, ya hace tiempo que contó que salía "4 días a la semana, 1 hora, a hacer 6 o 7 kilómetros" y ahora esa rutina la ha optimizado.

Y aquí reside el primer gran pilar de su método, no se trata de dar un paseo relajado de domingo, sino de caminar con verdadera intensidad. Sus habituales caminatas se convierten en un ejercicio cardiovascular excepcional.

Caminar a un ritmo enérgico es una de las actividades más recomendadas por los expertos en salud para fortalecer el corazón, acelerar el metabolismo, quemar calorías y tonificar el tren inferior, protegiendo a su vez las articulaciones del fuerte impacto que sí generan otros deportes de moda como el running.

Pero el cardio no lo es todo cuando buscamos un cuidado integral, especialmente a partir de cierta edad, cuando la musculatura tiende a la rigidez y el cuerpo pide un mantenimiento consciente.

Por ello, Nuria ha dado con la fórmula perfecta para complementar sus kilómetros a pie.

"Hago dos días de pilates que me vienen muy bien para estirar el cuerpo y sentirme más ágil", explica la comunicadora.

El método Pilates es el rey indiscutible para fortalecer la faja abdominal, corregir la postura y mantener la flexibilidad, factores imprescindibles para prevenir los temidos dolores de espalda y moverse con soltura en el día a día.

Además, Nuria comparte un "truco" de lo más terrenal con el que es imposible no sentirse identificada: la pereza es humana y ella también la sufre. Para evitar que las obligaciones la venzan, confiesa que siempre programa sus sesiones de Pilates a primera hora de la mañana.

"Si no, luego se me complica y siempre tengo una excusa para no ir", relata con total naturalidad. Es precisamente este enfoque tan humano el que hace que su plan sea tan atractivo.

Por último, esta rutina trasciende lo físico para convertirse en su gran salvavidas mental. Durante sus largas rutas de 10 kilómetros, Nuria aprovecha para "andar, pensar, respirar, pasear, disfrutar el campo".

Es su momento de desconexión absoluta, un espacio propio en el que aprovecha para escuchar la radio, ponerse su música favorita o, simplemente, despejar la mente mientras oxigena el cerebro.

En definitiva, la receta de Nuria Roca para estar radiante a los 54 años no esconde fórmulas mágicas. Se resume en moverse a buen ritmo, cuidar la higiene postural y, por encima de todo, ser constante sin dejar de disfrutar.

Una filosofía honesta y profundamente inspiradora que invita a cualquiera a ponerse las zapatillas hoy mismo.