Juan Antonio Martín, entrenador: "Para tener las piernas de Lolita puedes hacer este ejercicio fácilmente en casa"

Lolita Flores es una de las mujeres que más representa la esencia española. Miembro de una dinastía artística irrepetible, su figura transporta a la memoria colectiva de la copla y el flamenco.

La artista, hija de Lola Flores, cuenta con una carrera consolidada como actriz, cantante y rostro televisivo. Actualmente está inmersa en la gira nacional de Poncia, un monólogo teatral además de sus trabajos en la gran pantalla y su participación como jurado un año más en Tu Cara Me Suena.

A sus 68 años se encuentra mejor que nunca y con unas ganas de vivir y seguir aprendiendo inmensas. Algo que denota su físico, hilado a su buena genética y a sus hábitos de vida saludable.

Lolita Flores, 68 años

Si algo llama la atención de la intérprete de Sarandonga, son sus espectaculares piernas, nada que envidiar a las de una top model americana. Así lo presume cada viernes en el programa de Antena 3 luciendo vestidos y faldas acompañadas de un cutis luminoso y unos brazos sin flacidez.

En este mundo de la televisión podría pensarse que no es real, sin embargo, Lolita luce increíble gracias a su trabajo constante.

Para el entrenador personal Juan Antonio Martín, las piernas de Lolita "son de las primeras imágenes que se nos vienen a todos a la mente cuando pensamos en ella". Es algo que, con el paso de los años, ha identificado a su madre, La Faraón, y a su hermana Rosario.

"La herencia genética es palpable, pero no es la única responsable de esas piernas definidas, detrás hay hábitos de vida saludables y mucha constancia para adquirir fuerza muscular y una buena circulación", apunta @ntrenaonline.

Lolita Flores

Tú también puedes conseguir la definición de las piernas de Lolita si sigues los siguientes consejos. Como apunta el experto, solo hace falta "adquirir fuerza muscular y una buena circulación".

A partir de los 30 años, se empieza a perder masa muscular, conocida como sarcopenia. Un proceso que se acelera significativamente después de los 50 y 60 años.

"A esta edad, el metabolismo se ralentiza y perdemos masa muscular a un ritmo acelerado si no le ponemos freno", advierte Juan Antonio.

Por ello, lo mejor es que realices ejercicios que fácilmente puedes adaptarlos en tu propia casa. No hace falta que sigas una rutina estricta, ni mucho menos.

"Se pueden hacer sentadillas, que pueden ser asistidas o incluso apoyándote en una silla, levantarte de puntillas para fortalecer los gemelos o realizar las clásicas zancadas", recomienda el entrenador.

Debes tener en cuenta que esto lo haces por tu salud y beneficio propio, y no como una obligación que puede llevarte a una frustración o enfado.

Caminar, montar en bicicleta o bailar también "es ideal para activar la circulación, mantener la grasa corporal controlada y favorecer la salud cardiovascular. La actividad aeróbica ligera y diaria, es clave".

Por último, sé consciente que estos ejercicios no valdrán la pena si tu alimentación no es la adecuada. Nuestros músculos necesitan gasolina para poder crecer y tonificarse. Es muy importante que aumentes tu consumo en proteínas, que incluyas vitaminas y minerales y que te mantengas bien hidratada.